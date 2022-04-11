Санкции в действии. "Российские железные дороги" допустили дефолт по выплате евробондов

Перевозчик не выплатил проценты по евробондам на 250 млн швейцарских франков. Несмотря на такое положение, РЖД обещает повысить работникам зарплату на 5%.

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Госкомпания "Российские железные дороги" (РЖД) допустила дефолт из-за невыплаты процентов по облигациям. Об этом пишет американское агентство Bloomberg со ссылкой на Комитет по кредитным деривативам Европы, Ближнего Востока и Африки.

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Это стало первым решением о дефолте российской компании после того, как Запад ввел против России жесткие санкции, усложнившие финансовые операции. Купон, подлежащий выплате 14 марта, не дошел до инвесторов к концу 10-дневного льготного периода, сообщил комитет.

Речь идет о евробондах на сумму 250 млн швейцарских франков, которые выпустили в 2020 году, уточнило РБК. РЖД не смогли провести выплату из-за действующих против них ограничений.

Российская компания с конца февраля находится под санкциями Канады и Евросоюза, а с 24 марта – под санкциями Великобритании. До этого у компании не прошли купонные выплаты по евробондам в британских фунтах и рублях, она не погасила в срок долларовые евробонды.

[ + – ] РЖД с конца февраля находится под санкциями Канады и Евросоюза

"Технический дефолт России почти неизбежен"

Объявление о дефолте РЖД может стать прецедентом для правительства РФ и местных компаний, оказавшихся в аналогичном положении, пишет Bloomberg. Западные банки и финансовые посредники блокировали платежи из России по облигациям и фактически закрыли доступ российским заемщикам к мировой финансовой системе.

"Ситуация достигла стадии, когда технический дефолт для России теперь почти неизбежен", — прокомментировал положение управляющий портфелем развивающихся рынков TwentyFour Asset Management LLP Гэри Кирк.

Аналитическая компания S&P Global Ratings, которая проводит исследования финансовых рынков, заявила, что платеж в другой валюте равносилен дефолту. У правительства России есть время до начала мая, чтобы проконвертировать платежи в доллары.

Министерство финансов России обвинило США и другие страны в попытке создания искусственного дефолта. Агентство отметило, что на прошлой неделе РФ выплатила две долларовые облигации в рублях, чтобы не попасть в список должников, несмотря на то, что условия облигаций не позволяют это делать.

Глава Минфина России Антон Силуанов отметил, что дефолт повлечет юридическую реакцию российского правительства.

Дефолт РЖД – компания обещает повысить зарплаты

Несмотря на объявление дефолта, работникам (РЖД) с 1 мая собираются повысить зарплату на 5%, говорится в Telegram-канале компании.

[ + – ] Зарплату работникам РЖД проиндексируют на 5%

"Компания оперативно реагирует на внешние вызовы и проведет внеплановую индексацию заработной платы работников с 1 мая 2022 года на 5%. В РЖД это уже вторая индексация заработной платы с начала года. Первая была проведена с 1 марта на 4,2%", — отметили в компании.

Bloomberg уже писало, что первый дефолт России по внешнему долгу с 1917 года практически неизбежен. 4 апреля страна попыталась рассчитаться по евробондам на $650 млн в рублях, но платеж не приняли.

Минфин РФ хочет разморозить золотовалютные резервы, которые оцениваются в 640 млрд долларов. Это нужно для погашения внешнего долга.