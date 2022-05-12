Росія втратить енергообладнання та потяги: одна важлива компанія йде з країни

Siemens, найбільший постачальник потягів та енергообладнання, зупинить усі промислові операції у РФ, попри збитки в розмірі $630 млн.

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12 травня німецький технологічний конгломерат Siemens заявив, що повністю залишає ринок Росії через вторгнення в Україну. Деталі компанія розкрила в заяві на офіційному сайті.

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Незабаром після початку повномасштабної війни Siemens призупинила проведення нових бізнес-операцій та постачання, а тепер згортає всю промислову діяльність у Росії. Виконавчий директор Роланд Буш заявив, що в четвер, 12 травня, компанія розпочала впорядкований процес з відходу з російського ринку, де в неї працює близько 3 тисяч співробітників.

"Ми оцінюємо вплив нашого відходу на співробітників і ми продовжуватимемо підтримувати їх у міру можливостей. Водночас ми надаємо гуманітарну допомогу народу України і підтримуємо міжнародну спільноту, яка закликає до миру", — повідомив топменеджер.

У Росії німецький конгломерат представлений двома окремими компаніями — Siemens та Siemens Energy. Остання є одним з основних постачальників енергообладнання, вона повністю володіє підприємствами "Сіменс трансформатори" та 65% акцій "Сіменс технології газових турбін" (СТГТ). У Siemens Energy також входить компанія Siemens Gamesa, яка працює з "Енел Росія" над проєктами з відновлюваною енергією.

Як пише RTVI, Siemens призупинила постачання швидкісних потягів "Сапсан" для "Російських залізниць", хоча договір на обслуговування вже куплених потягів продовжить діяти. Siemens спільно з бізнес-групою "Сінара" має в Росії спільне підприємство ТОВ "Уральські локомотиви", що випускають вантажні електротяги постійного струму, а також електрички "Ластівка" та магістральні електротяги змінного струму 2ЕС7. За словами голови правління "Російських залізниць" Олега Білозерова, відхід Siemens не торкнеться "Ластівок", які "імпортозаміщенні" на 88%.

Агентство Reuters зазначає: Siemens стала останньою компанією, яка заявила про збитки, пов'язані з рішенням зупинити бізнес у Росії після вторгнення в Україну. У другому кварталі 2022 року вона втратила 600 млн євро ($630,18 млн). Збитки здебільшого пов'язані з виробництвом, постачанням та обслуговуванням залізничних потягів після введення антиросійських санкцій — у цій галузі падіння доходів склало 200 млн євро ($210 млн).

Чистий прибуток Siemens за три місяці 2022 року склав 1,21 млрд євро ($1,27 млрд), що майже вдвічі менше, якщо порівняти з аналогічним періодом минулого року (2,39 млрд євро). Варто враховувати, що значну частку прибутку, 900 млн євро, конгломерату приніс продаж виробника коробок передач Flender.

Раніше писали, що після вторгнення Siemens перестала постачати до Росії обладнання для дата-центрів нарівні з іншими закордонними компаніями. Наразі росіяни намагаються налагодити так званий "паралельний імпорт", постачання без дозволу правовласників, адже деталей для комплектування для ЦОДу вистачить лише на кілька місяців.

У 2017 році стало відомо, що турбіни Siemens поставили для будівництва електростанцій в окупованому Криму. Як виявилось, продукцію використали незаконно, тому на Росію наклали нові санкції. Siemens тривалий час намагалася відстояти свою позицію та повернути обладнання, проте російські суди підтримували держкорпорацію Ростех.

Аналітики прогнозували, що німецькі компанії найбільше постраждають через вторгнення Росії в Україну. Зокрема перебої з енергоресурсами створять багато проблем Volkswagen AG, BASF SE, Siemens AG, а також європейському виробнику шин Pirelli & C. SpA.