Деякі світові компанії виграють від вторгнення Росії до України, — Bloomberg

У плюсі будуть деякі російські підприємства, а також європейські нафтогазові компанії. Більшість інших корпорацій постраждає від проблем із енергоресурсами.

Можливе повномасштабне вторгнення російських військ в Україну матиме масштабні наслідки для усієї світової економіки. Багато міжнародних компаній можуть постраждати передусім від перебоїв з енергоносіями. А деяким корпораціям це принесе прибутки, повідомляє Bloomberg.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Світ" в Facebook Підписатись

Найсильніший удар приймуть німецькі компанії. Експерти інвестиційної компанії Goldman Sachs Group Inc вважають, що перебої з енергоресурсами дадуть проблеми Volkswagen AG, BASF SE, Siemens AG, а також європейському виробнику шин Pirelli&C.SpA. Також постраждають фондові ринки, причому не лише Німеччини, а й Польщі, а також низки східноєвропейських країн.

Крім того, військове загострення завдасть фінансових збитків німецькій компанії з виробництва пакувального матеріалу Verallia Deutschland, англійській компанії Eurasia Mining Plc та австрійській нафтосервісній компанії Petro Welt Technologies.

Не обійдеться без проблем і азіатський ринок. Зазнають збитків компанії, що активно торгують з Росією, такі як Food Empire Holdings Ltd., Japan Petroleum Exploration Co та CCL Products India Ltd. Крім цього проблеми можуть виникнути у швейцарської компанії Coca-Cola HBC AG.

Постраждає і економічна система країни агресора. Найбільший ризик може зазнати Сбербанк.

Фінансові установи Європи вже стали прораховувати ризики через можливу агресію Росії. Австрійський Raiffeisen Bank International AG став першим європейським банком, який почав виділяти гроші на те, щоб упоратися з потенційними наслідками кризи. У банку зазначили, що від Росії залежить 19% виторгу, а також заявили про відсутність проблем у роботі, незважаючи на геополітичну напруженість.

Водночас, видання зазначає, що є низка підприємств, які зможуть виграти від можливого зростання цін на енергоносії. Прибуток отримають насамперед європейські нафтогазові компанії — французька TotalEnergies SE та норвезька Equinor ASA. Також від загострення збройного конфлікту виграє російський ритейлер "Магніт", цифровий банк TCS Group, а також ПАТ "Лукойл".

Нагадаємо, на початку місяця президент Володимир Зеленський заявив, що українська економіка стабілізується. За словами президента, гривня відносно долара "почується краще", а план надходження коштів до бюджету в січні був перевиконаний на 7 млрд.

Раніше Фокус повідомляв, що глава МЗС Німеччини застерегла Захід від розколу. За словами Анналени Бербок, важливо чинити опір усім зовнішнім спробам розділити країни Заходу, а подальша агресія Росії проти України може мати серйозні наслідки.