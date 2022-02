Некоторые мировые компании выиграют от вторжения России в Украину, - Bloomberg

В плюсе окажутся некоторые российские предприятия, а также европейские нефтегазовые компании. Большинство других корпораций пострадает от проблем с энергоресурсами.

Возможное полномасштабное вторжение российских войск в Украину будет иметь масштабные последствия для всей мировой экономики. Много международных компаний могут пострадать, прежде всего, от перебоев с энергоносителями. А некоторым корпорациям это принесет прибыль, сообщает Bloomberg.

Самый сильный удар примут немецкие компании. Эксперты инвестиционной компании Goldman Sachs Group Inc считают, что перебои с энергоресурсами принесут проблемы Volkswagen AG, BASF SE, Siemens AG, а также европейскому производителю шин Pirelli & C. SpA. Также пострадают фондовые рынки, причем не только Германии, но и Польши, а также ряда восточноевропейских стран.

Кроме того, военное обострение принесет финансовые убытки немецкой компании по производству упаковочного материала Verallia Deutschland, английской компании Eurasia Mining Plc и австрийской нефтесервисной компании Petro Welt Technologies.

Не обойдется без трудностей и азиатский рынок. Понесут убытки компании, активно торгующие с Россией, такие как Food Empire Holdings Ltd., Japan Petroleum Exploration Co и CCL Products India Ltd. Кроме этого, проблемы могут возникнуть у швейцарской компании Coca-Cola HBC AG.

Пострадает и экономическая система самой страны агрессора. Наибольшему риску может подвергнуться Сбербанк.

Финансовые учреждения Европы уже стали просчитывать риски из-за возможной агрессии России. Австрийский Raiffeisen Bank International AG стал первым европейским банком, который начал выделять деньги на то, чтобы справиться с потенциальными последствиями кризиса. В банке отметили, что от России зависит 19% выручки, а также заявили об отсутствии проблем в работе, несмотря на геополитическую напряженность.

В то же время издание отмечает, что есть ряд предприятий , которые смогут выиграть от возможного роста цен на энергоносители. Прибыль получат, в первую очередь, европейские нефтегазовые компании — французская TotalEnergies SE и норвежская Equinor ASA. Также от обострения вооруженного конфликта выиграет российский ритейлер "Магнит", цифровой банк TCS Group, а также ПАО "Лукойл".

Напомним, в начале месяца президент Владимир Зеленский заявил, что украинская экономика стабилизируется. По словам президента, гривна по отношению к доллару "чувствует себя лучше", а план поступления средств в бюджет в январе был перевыполнен на 7 млрд.

Ранее Фокус сообщал, что глава МИД Германии предостерегла Запад от раскола. По словам Анналены Барбок, важно сопротивляться всем внешним попыткам разделить страны Запада, а дальнейшая агрессия России против Украины может иметь серьезные последствия.