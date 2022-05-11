"Повільні коні" — остання роль Ґері Олдмана. Навіщо дивитися серіал про невдах із MI-5

Стрим-сервіс Apple представив новий шпигунський серіал "Повільні коні" (Slow Horses) про будні агентів-невдах. Серіал порадував свіжим поглядом на будні спецслужби, інтригою. А також, можливо, це остання роль у кіно Ґері Олдмена.

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Летять голови… Хто такі "Повільні коні"

У "повільному офісі" британської контррозвідки МІ-5 зібрані одні невдахи: агент, який у гонитві втратив терориста, агент, який втратив папку із секретними документами (схоже, взагалі звичайна справа для Британії), агентка-алкоголічка… Керує всім цим відстоєм агент на пенсії Джексон Лемб — Ґері Олдмен у порваних шкарпетках і з пляшкою віскі. Керує — і знущається від душі.

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Але, як і належить у таких фільмах, і для запеклих невдах несподівано перебуває серйозна справа, де вони мають шанс відновити кар'єру або остаточно її знищити.

[ + – ] Серіал "Повільні коні" — майстер-клас від Ґері Олдмена й оммаж Джону Ле Карре

Треба відзначити, що за всієї несерйозності заявленого сюжету все якраз дуже серйозно: терористи в Лондоні беруть заручника та збираються відрубати йому голову в прямому ефірі. Як побачимо пізніше — врятують не всі голови, що для фільмів цього жанру дуже важливо. Про це свідчить і вікова категорія 18+.

Шпигунські інтриги та реальна погоня

"У Москві прикривай спину, а в Лондоні — зад", — серіал уміло ностальгує за шпигунськими бойовиками холодної війни. При цьому залишаючись сучасним насправді: тут вам і британські націоналісти, які мріють про white power, і місцеві мусульмани. Як завжди, секретні папки, стеження, кріт усередині кожної служби.

У серіалі дуже тонко замішується шпигунська складова, гумор, драма із заручником, загибель людей. Скрізь при цьому витримано міру. Особливе задоволення приносить четвірка терористів. Таке відчуття, що їхню поведінку та діалоги прописував хтось із творців "Одного разу в Ірландії", дуже схожа гримуча суміш тупості, трагедії та несподіваних поворотів.

Знову ж таки витриманий баланс — офісні шпигунські інтриги та гонитва за злочинцями, що розвиваються паралельно.

"Повільні коні" — остання роль Ґері Олдмена

Безперечно, серіал тягне Ґері Олдмен. Роль якщо й не видатна, але, безумовно, ідеально зіграна. Старий шпигун, який пішов із активної служби, завдання якого — стежити, щоб його підлеглі не наробили ще якихось справ. Але й він, згадуючи минулі легендарні дні, ще в змозі втерти носа молодому начальству та взяти участь в іграх плаща та кинджала.

До того ж це, мабуть, остання роль Олдмена.

"Знаєте, якби я міг завершити свою кар'єру, граючи Джексона Лемба, я вважав би для себе великою честю та великою удачею зробити це", — заявив актор. Але при цьому наголосив, що готовий грати старого шпигуна ще кілька сезонів. Про нові сезони — буде далі!

[ + – ] Серіал "Повільні коні" вміло ностальгує за шпигунськими бойовиками холодної війни, при цьому залишаючись сучасним за суттю [ + – ] Серіал "Повільні коні" вміло ностальгує за шпигунськими бойовиками холодної війни, при цьому залишаючись сучасним за суттю [ + – ] Серіал "Повільні коні" вміло ностальгує за шпигунськими бойовиками холодної війни, при цьому залишаючись сучасним за суттю

Не підкачала й решта акторського складу. Тут присутні Олівія Кук ("Першому гравцю приготуватися"), Джек Лауден ("Дюнкерк"), Крістін Енн Скотт Томас ("Англійський пацієнт", "Стати Джоном Ленноном") і Верховний Горобець із "Гри престолів" — Джонатан Прайс. Гарний набір як для мінісеріалу!

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"Минулого разу, коли тобі доручили важливу справу, купу людей рознесло на шматки".

"Не будь ти мені такий гидкий, я б і у вихідні тебе гнобив".

"Мене тут оточує ціла купа невдах, а ти прямо "золотий стандарт". І коли я посилаю тебе ритися в смітті, не дивуйся — просто я тебе не виношу. І хочу тебе вижити".

"Намагайтеся не попастися якомога довше, хоча б хвилин 30".

"Я ж віддав чіткий наказ: забити на все! А ти дозволила двом недотепам спробувати не запороти все остаточно. Сподіваюся, вони вб'ють тільки себе і не спалять сирітський притулок".

Час "мертвих левів". Чи буде продовження в серіалу "Повільні коні"

Продовженню бути.

По-перше, книга Міка Геррона, за якою знято перший сезон, відкриває цілу серію про шпигунів із "повільної вежі" (на сьогодні написано 11 книг, перекладено з них дві).

А по-друге — наприкінці першого сезону вже показали довгий анонс другого під назвою "Мертві леви". Що говорить про те, що продовження вже знято або в процесі. Цього разу британські агенти боротимуться з російськими "мертвими левами" — агентами, законсервованими десятки років тому.

Те, що дві частини знімають поспіль, дає велику надію на те, що фірмовий стиль серіалу та його дух буде збережено.

І наступна фраза з "Мертвих левів" це підтверджує:

— Я хочу професійно зганьбити вас і ваших людей

— Мої люди й так суцільна ганьба. Інших не тримаю.

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