Россия лишится энергооборудования и поездов: одна важная компания уходит из страны

Siemens, крупнейший поставщик поездов и энергооборудования, остановит все промышленные операции в РФ, несмотря на убытки в размере $630 млн.

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12 мая немецкий технологический конгломерат Siemens заявил, что полностью покидает рынок России из-за вторжения в Украину. Детали компания раскрыла в заявлении на официальном сайте.

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Вскоре после начала полномасштабной войны Siemens приостановила проведение новых бизнес-операций и поставки, теперь же сворачивает всю промышленную деятельность в России. Исполнительный директор Роланд Буш заявил, что в четверг, 12 мая, компания начала упорядоченный процесс по уходу с российского рынка, где у нее насчитывается около 3 тысяч сотрудников.

"Мы оцениваем влияние нашего ухода на сотрудников, и мы будем продолжать поддерживать их в меру возможностей. В то же время мы оказываем гуманитарную помощь народу Украины, и поддерживаем международное сообщество, призывающее к миру", — сообщил топ-менеджер.

В России немецкий конгломерат представлен двумя отдельными компаниями — Siemens и Siemens Energy. Последняя является одним из основных поставщиков энергооборудования, она полностью владеет предприятиями "Сименс трансформаторы" и 65% акций "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ). В Siemens Energy также входит компания Siemens Gamesa, которая работает с "Энел Россия" над проектами с возобновляемой энергией.

Как пишет RTVI, Siemens приостановила поставки скоростных поездов "Сапсан" для "РЖД" , хотя договор на обслуживание уже купленных составов продолжит действовать. Siemens совместно с бизнес-группой "Синара" имеет в России совместное предприятие ООО "Уральские локомотивы", выпускающие грузовые электровозы постоянного тока, а также электрички "Ласточка" и магистральные электровозы переменного тока 2ЭС7. По словам председателя правления РЖД Олега Белозерова, уход Siemens не коснется "Ласточек", которые "импортозамещены" на 88%.

Агентство Reuters отмечает: Siemens стала последней компанией, заявившей об убытках, связанных с решением остановить бизнес в России после вторжения в Украину. Во втором квартале 2022 года она потеряла 600 млн евро ($630,18 млн). Убытки в основном связаны с производством, поставками и обслуживанием железнодорожных поездов после введения антироссийских санкций — в этой отрасли падение доходов составило 200 млн евро ($210 млн).

Чистая прибыль Siemens за три месяца 2022 года составила 1,21 млрд евро ($1,27 млрд), что почти в два раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (2,39 млрд евро). Стоит учитывать, что значительную долю прибыли, 900 млн евро, конгломерату принесла продажа производителя коробок передач Flender.

Ранее писали, что после вторжения Siemens перестала поставлять в Россиию оборудование для дата-центров наравне с другими зарубежными компаниями. Сейчас россияне пытаются наладить так называемый "параллельный импорт", поставки без разрешения правообладателей, ведь комплектующих для ЦОД хватит лишь на несколько месяцев.

В 2017 году стало известно, что турбины Siemens поставили для постройки электростанций в оккупированном Крыму. Как оказалось, продукцию использовали незаконно, поэтому на Россию наложили новые санкции. Siemens долгое время пыталась отстоять свою позицию и вернуть оборудование, однако российские суды поддерживали госкорпорацию Ростех.

Аналитики прогнозировали, что немецкие компании сильнее всего пострадают из-за вторжения России в Украину. В частности, перебои с энергоресурсами создадут много проблем Volkswagen AG, BASF SE, Siemens AG, а также европейскому производителю шин Pirelli & C. SpA.