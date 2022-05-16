После заявления об уходе из страны: суд в РФ отобрал у Siemens оборудование для ремонта поездов

Согласно решению Арбитражного суда в Петербурге, оборудование для ремонта скоростных поездов "Сапсан" и "Ласточка" будет передано ОАО "Российские железные дороги".

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Арбитражный суд Петербурга рассмотрел иск ОАО "Российские железные дороги", которым компания потребовала признать недействительным одностороннее расторжение концерном Siemens договора о техническом обслуживании высокоскоростных поездов "Сапсан" и "Ласточка". В качестве обеспечительных мер по иску суд постановил передать РЖД принадлежащее Siemens оборудование, необходимое для ремонта поездов.

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В РЖД требуют от компании Siemens Mobility исполнения обязательств по договору о техническом обслуживании поездов, заключенному в 2007 году сроком на 30 лет.

Напомним, еще в марте концерн Siemens приостановил контракт на поставку РФ новых электропоездов "Сапсан".

12 мая немецкий Siemens заявил, что полностью покидает российский рынок из-за вторжения армии РФ в Украину. В России концерн представлен двумя отдельными компаниями — Siemens и Siemens Energy. Последняя — один из основных поставщиков энергооборудования.

Агентство Reuters сообщало, что Siemens стала последней западной компанией, заявившей об убытках, связанных с решением остановить бизнес в России. Во втором квартале 2022 года Siemens потеряла около 600 млн евро. Убытки в основном связаны с производством, поставками и обслуживанием железнодорожных поездов после введения антироссийских санкций.

В апреле ОАО РЖД стало первой российской компанией, которая допустила дефолт из-за невыплаты процентов по облигациям. После введения Западом жестких санкций РЖД не смогло выплатить 250 млн швейцарских франков.