В Беларуси арестовали на 20 суток учительницу истории за "пикет в Facebook" в поддержку Украины

Женщина, осужденная за пикетирование, сфотографировалась на фоне флага Украины и опубликовала снимок в соцсетях. Эта публикация и распространение материала "Радио Свобода" стали поводом для ареста.

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10 августа Новополоцкий суд арестовал на 20 суток местную предпринимательницу и владелицу костюмерной мастерской Елену Зуброву. Причиной ареста стали "несанкционированный пикет" на странице в Facebook и виртуальное распространение "экстремистских материалов". Об этом сообщили в медиа "Вицебская Вясна".

По информации СМИ, доказательством против Зубровой стал ее репост ссылки на "Радио Свобода". Изображение оранжевого факела входит в Беларуси в перечень экстремистских материалов.

Кроме того, Зуброва якобы провела "пикет" в соцсетях. По версии следствия, одиночный протест выражался в публикации фотографии на фоне украинского флага.

Во время заседания "правонарушительница" вину не признала, но наличие страницы в Facebook с "запрещенными материалами" не отрицала. Суд осудил женщину за распространение "экстремизма" и пикетирование, в целом наказание составило 20 суток ареста.

По данным мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", осужденная Зуброва была учительницей истории.

Напомним, в марте стало известно, что в Санкт-Петербурге задержали мужчину, который вышел на пикет с плакатом с котом Леопольдом и надписью "Давайте жить дружно". В то же время в Казани задержали девушку, которая заменила слово "война" на своем плакате на пять капель воды.

В начале августа стало известно, что в России оштрафовали девушку за публикации в соцсетях и сумку с креативной надписью о Владимире Путине. Также у силовиков возникли вопросы из-за ее татуировки с собакой в радужном шарфе.