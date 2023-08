В РФ наказали девушку за креативную надпись о Путине на сумке и тату с собакой, — СМИ (фото)

Во время "мониторинга соцсетей" полицейские обнаружили несколько постов с антивоенными надписями, после чего пришли к автору домой. Суд оштрафовал девушку за "дискредитацию российской армии" и "пропаганду нетрадиционных отношений".

21-летнюю жительницу российского Краснодара Александру оштрафовали за "дискредитацию ВС РФ" из-за надписи на сумке, в которой не упоминалась армия. Об этом она рассказала российскому изданию "Медиазона".

Девушка рассказала, что в материалах "дела" есть пять скриншотов с ее аккаунта в соцсети, на который подписаны 180 пользователей. Среди них фото сумки с надписью "Нет войне" и аналогичного граффити, снимок наклейки с надписью "Мир" и фото хлопковой сумки с надписью "Sex is cool but putin`s death better", которую можно перевести как "Секс — это круто, но смерть Путина — лучше".

Фото хлопковой сумки Александры с надписью "Sex is cool but putin`s death better" Фото: Медиазона

По словам Александры, 28 июня к ней домой пришли полицейские и сообщили, что на нее поступила жалоба. Россиянку доставили в управление МВД, где попросили показать татуировку с собакой в радужном шарфе и надписью "Собака-гей".

Фото татуировки Александры Фото: Медиазона

"Они сказали поднять рукава футболки, осмотрели все мои татуировки, попросили перевести, что означают надписи на английском и еще и сделали фото — лица и татуировок", — вспомнила жительница Краснодара.

В материале говорится, что вызвать адвоката девушке не позволили и составили сразу два протокола — по статье о "пропаганде нетрадиционных отношений" и о "дискредитации ВС РФ".

Суд по первому протоколу состоялся 26 июля. По данным СМИ, судья отклонила ходатайство стороны защиты и назначила Александре штраф в размере 200 тысяч рублей, то есть примерно 60 тысяч гривен. По словам россиянки, полицейский не смог объяснить, чем татуировка с собакой в шарфе нарушает закон, но часто оперировал термином "пропаганда".

За "дискредитацию российской армии", как проинформировали в медиа, жительницу Краснодара также оштрафовали, но на меньшую сумму. Девушку обязали выплатить государству 30 тысяч рублей, то есть примерно 9 тысяч гривен.

Также в зале суда сотрудник полиции объяснил, что посты Александры правоохранители обнаружили во время "мониторинга соцсетей".

