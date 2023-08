У РФ покарали дівчину за креативний напис про Путіна на сумці й тату із собакою, — ЗМІ (фото)

Під час "моніторингу соцмереж" поліціянти виявили кілька постів із антивоєнними написами, після чого завітали до авторки додому. Суд оштрафував дівчину за "дискредитацію російської армії" та "пропаганду нетрадиційних стосунків".

21-річну мешканку російського Краснодара Олександру оштрафували за "дискредитацію ЗС РФ" через напис на сумці, де не згадувалась армія. Про це вона розповіла російському виданню "Медіазона".

Дівчина розповіла, що в матеріалах "справи" є п’ять скриншотів із її акаунту в соцмережі, на який підписані 180 користувачів. Серед них фото сумки з написом "Ні війні" й аналогічного графіті, знімок наліпки з написом "Мир" і фото бавовняної сумки з написом "Sex is cool but putin's death better", який можна перекласти як "Секс — це круто, але смерть Путіна — краще".

Фото бавовняної сумки Олександри з написом "Sex is cool but putin's death better" Фото: Медіазона

За словами Олександри, 28 червня до неї додому завітали поліціянти й повідомили, що на неї надійшла скарга. Росіянку доставили в управління МВС, де попросили показати татуювання із собакою у веселковому шарфі та написом "Собака-гей".

Фото татуювання Олександри Фото: Медіазона

"Вони сказали підняти рукави футболки, оглянули всі мої татуювання, попросили перекласти, що означають написи англійською, та ще й зробили фото — обличчя й татуювань", — згадала мешканка Краснодара.

У матеріалі йдеться, що викликати адвоката дівчині не дозволили та склали одразу два протоколи — за статтею про "пропаганду нетрадиційних стосунків" і про "дискредитацію ЗС РФ".

Суд за першим протоколом відбувся 26 липня. За даними ЗМІ, суддя відхилила клопотання сторони захисту й призначила Олександрі штраф у розмірі 200 тисяч рублів, тобто приблизно 60 тисяч гривень. За словами росіянки, поліціянт не зміг пояснити, чим татуювання з собакою в шарфі порушує закон, але часто оперував терміном "пропаганда".

За "дискредитацію російської армії", як проінформували в медіа, мешканку Краснодара також оштрафували, але на меншу суму. Дівчину зобов’язали виплатити державі 30 тисяч рублів, тобто приблизно 9 тисяч гривень.

Також у залі суду співробітник поліції пояснив, що пости Олександри правоохоронці виявили під час "моніторингу соцмереж".

