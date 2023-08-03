"Лади" і "Ниви": усі російські чиновники мають їздити на вітчизняних авто, — Путін

Президент РФ вважає, що необхідно розвивати російський автопром, але повністю відмовлятися від імпорту не варто. Хоча багато світових автогігантів покинули ринок Росії через розв'язану війну проти України.

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Президент Російської Федерації Володимир Путін 3 серпня на зустрічі з керівниками підприємств обробної промисловості заявив, що всі російські чиновники мають їздити на вітчизняних автомобілях, повідомляє "РИА новости".

За його словами, міністерства і відомства, а також управління справами просять продовжувати закупівлі машин іноземного виробництва.

"Я сказав, що це має бути абсолютно виключено. І всі чиновники країни повинні їздити на вітчизняних автомобілях", — підкреслив Путін.

На його думку, в тому, що "десь буде скромніше", немає нічого страшного і необхідно розвивати російське автомобілебудування.

"Навпаки, навіть добре. Все це чиновництво наше чудове, воно повинно розуміти, що потрібно прагнути до розвитку вітчизняних брендів, вітчизняних автомобілів, іншої вітчизняної продукції. І підвищення якості життя має бути спрямоване насамперед на це", — додав Путін.

Водночас президент РФ зазначив, що від імпорту загалом відмовлятися не треба.

Санкції проти автопрому РФ

Більшість західних автовиробників припинили свою діяльність у Росії після того, як у лютому РФ здійснила повномасштабне вторгнення в Україну, повідомляє Forbes.

Санкції щодо Росії сильно позначилися на її автомобільній промисловості, яка значною мірою залежала від іноземних виробників та імпортних запчастин.

На автомобільному ринку РФ залишаються бюджетні "Лади" і китайські автомобілі ціною від 2 млн рублів, а преміальні бренди практично повністю пішли.

У листопаді Mazda продала російській компанії "Соллерс" свою частку в спільному підприємстві.

У середині травня російські активи французької Renault перейшли державі та уряду Москви. Раніше з ринку пішли такі гіганти як Toyota Motor Corporation, Mitsubishi Motors Corp. Німецький автовиробник Mercedes-Benz заявив, що йде з російського ринку і продає акції своїх дочірніх компаній місцевому інвестору.

Водночас Китай захоплює частку російського авторинку після виходу західних брендів. Продажі легкових автомобілів китайських марок, зокрема Haval, Chery та Geely, зросли до 16 138 одиниць у листопаді, що майже вдвічі більше, ніж у січні, а частка ринку сягнула 31,3% з 9,6%.

Нагадаємо, Велика Британія ввела санкції проти російських суддів у справі проти російського опозиціонера Володимира Кара-Мурзи. Прем'єр-міністр Ріші Сунак вважає, що відхилення апеляції необґрунтоване.

Крім цього, Фокус писав про те, чому західні банки закривають рахунки громадянам РФ. Країни Заходу у відповідь на агресію проти України застосовують до Росії санкції, зокрема й до її фінансового сектору.