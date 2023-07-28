Росіянам там не раді. Чому західні банки закривають рахунки громадянам РФ
Західні країни у відповідь на агресію проти України застосовують до Росії санкції, зокрема і до її фінансового сектора. Можливо, тиск Заходу й не такий потужний, як потрібно, але передові банки світу сьогодні все частіше добровільно, з міркувань моралі та власної безпеки, відмовляють клієнтам з РФ у обслуговуванні.
Росіяни, намагаючись втекти від мобілізації, мігрують в розвинені країни світу. Однак там стикаються з виявами того, що їм, м’яко кажучи, не раді. Ні як туристам, ні як клієнтам банків. Це стосується і білорусів, адже режим Олександра Лукашенка фактично підтримує агресію РФ. У різних чатах вони жаліються на відмову у відкритті рахунку чи примусове його закриття.
"Чи приходив комусь лист щастя про примусове закриття аккаунту Emirates nbd (один з найбільших банків ОАЕ — Фокус). Якщо так, то як вирішували це питання?" — запитує Григорій.
Горе-мігранти просять у своїх закордонних співвітчизників допомогти зробити оплату, прийняти грошовий переказ. У відповідь на такі запити з’являється ціла індустрія служб для обходу обмежень, котрі самі ж росіяни пов’язують із санкціями. Наприклад, росіянам пропонують віддалено оформити карту Visa через білоруський банк або відкрити рахунок у казахстанському.
"Судячи з мого недавнього опитування, таких "постраждалих" від антиросійських санкцій людей дуже і дуже багато. Проблема вирішується відкриттям рахунків та банківських карток у Казахстані. Відкрити рахунок у казахстанському банку можна як на себе особисто, так і на фірму. Казахстанські карти працюють у всьому світі, а перекази між російськими та казахстанськими картами працюють, як і раніше", — пише учасник такого форуму.
Хроніка відмов: які банки вже припинили обслуговувати росіян
Emirates NBD — не єдиний банк, який вирішив закрити рахунки росіянам. У Литві банити росіян на підтримку українців почали ще до того, як це стало мейнстрімом. Так, у лютому 2022 литовська фінтехкомпанія Paysera вирішила припинити обслуговувати операції в рублях, оголосила про закриття рахунків російським клієнтам та заборону переказів в російські та білоруські банки.
У березні 2022-го російських клієнтів німецького Postbank поінформували про блокування їх рахунків. Такі дії застосовувалися до тих мігрантів, хто мав дозвіл на проживання в Німеччині на термін менше 6 місяців. У той же час один з найбільших банків Франції BNP Paribas оголосив про зупинення проведення операцій клієнтів з Росії.
З 26 жовтня 2022-го болгарський DSK Bank перестав працювати з UnionPay, яка після блокування Visa та MasterCard стала чи не єдиною системою обробки платежів росіян. Наприкінці минулого року один з найбільших банків Грузії Bank of Georgia почав розсилати повідомлення про закриття рахунків громадянам країни-агресора.
Після блокування Visa та MasterCard китайська платіжна система UnionPay стала активно використовуватися російськими мігрантами, однак банки світу почали відмовлятися від неї.
"Листи щастя" російським клієнтам розіслав на початку квітня 2023-го і Bank Of Cyprus, фактично з відмовою від співпраці. Вихідці з країни-агресора мали вирішити долю своїх активів впродовж двох місяців. На початку березня цього року німецький Commerzbank припинив обслуговувати платежі в Росію, зробивши виняток тільки для своєї "дочки" "Коммерцбанк (Євразія)". У квітні вже згадуваний Emirates NBD оголосив про переведення активів росіян на окремі рахунки для дивідендів від цінних паперів. Кошти з них клієнти більше не зможуть нікуди перевести.
Нещодавно британсько-литовський онлайн-банк Revolut вирішив запровадити обмеження щодо рахунків для низки клієнтів з Росії та Білорусі. Зокрема, вимагатиме від них надати візові документи, які підтверджують право перебувати в країнах ЄС понад 180 днів і які діють протягом більш ніж трьох тижнів на час перевірки. А ще днями швейцарський Julius Baer розіслав листи, в яких йдеться, що відносини з клієнтами з Росії будуть припинені до кінця 2023 року. Причиною такого кроку були поточні обставини та обмеження, які не дозволяли банку надавати клієнтам повний спектр послуг з управління активами, що відповідають їхнім стандартам.
Санкційний тиск чи добра воля: чому банки відмовляються від російських клієнтів
Окрім 11-ти санкційних пакетів ЄС, проти Росії свої обмеження запроваджують окремі країни. Так, Мінфін США застосовує обмеження проти понад десятка російських банків, на які припадає понад 80% активів банківського сектора РФ, а Канада запровадила санкції проти дев'яти фінустанов Білорусі.Важливо
"Якщо ці [банківські] операції підпадають під санкції, то всі європейські банки не працюють з росіянами, якщо ж таких санкцій прямих немає, то банк сам вирішує, чи обслуговувати, чи лишатися в росії. Формально це не шкодить санкціям, якщо прямої заборони немає, але компанія з моральної точки зору сама вирішує. Там дисципліна: якщо є пряма заборона, жоден європейський банк росіян — компаній, фізосіб — обслуговувати не буде", — каже експерт з міжнародної економіки Олександр Шнирков.
Швейцарія стоїть дещо осторонь антиросійських санкцій, звертає увагу головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус.
"Водночас у Швейцарії розуміють усе чіткішу лінію поділу на західний світ і антизахідний, — пояснює фахівець. — Оскільки Швейцарія — це країна, яка знаходиться у західному світі, то їй не дуже вигідно виглядати союзницею Росії, що рухається до статусу країни, яку можуть визнати країною-спонсором тероризму. В цьому контексті будь-яке співробітництво з країною, яка в один момент може бути визнана такою, матиме негативний вплив на імідж будь-якого банку в країнах Заходу. Щоб не мати потім питань, чому ви співпрацюєте з країною зі статусом спонсора тероризму, вони вже зараз пробують мінімізувати ці контакти".
Крім того, за Заході є побоювання, що у Кремлі в пошуках джерел фінансування війни вирішать залізти у кишені громадян — байдуже, де їхні гроші перебувають.
Фінустанови розвинених країн світу розуміють, що Кремль для фінансування війни може використати кошти своїх громадян в іноземних банках.
"Економіка Росії змінила статус з профіцитної на дефіцитну, — продовжує Ус. — Влада в Росії починає вишукувати гроші. Відтак, може відбирати їх у російських клієнтів, які зберігають кошти не тільки російських банках. Владі потрібні гроші, і фінансові установи це розуміють. Ці спроби рано чи пізно призведуть до того, що російській владі не буде цікаво, кому належать ці банки".
Разом з тим, деякі банки вирішують розривати стосунки з моральних міркувань — не хочуть підтримувати країну, яка розв’язала криваву агресію проти мирного сусіда, наголошують експерти.
"Банки, які цінують свою репутацію, не хочуть мати нічого спільного з нею. Так, вони несуть збитки через це або недоотримують прибуток, але це їх інвестиція у свою репутацію", — наголосив фінансовий експерт Ярослав Жаліло.
Просто бізнес: чому деякі західні банки продовжують обслуговувати громадян РФ
Чимало банків у світі продовжують працювати на ринку РФ, бо не хочуть втрачати прибутки.
"Якщо банки мають хороших клієнтів з Росії, вони зацікавлені в тому, щоб їх втримати, бо це їх прибуток. Зараз ситуація у світовій економіці достатньо складна. Тож намагаються не втрачати жодних можливостей для отримання прибутку", — переконаний Жаліло.Важливо
"Продовжують обслуговувати росіян насамперед австрійські банки, — каже Іван Ус. — Той же Райффайзен не виходить [з ринку РФ], бо значна частка його прибутків формується саме в Росії. Не виключаю, що й інші банки так чи так співпрацюють з нею".
Прямих урядових заборон у країнах ЄС щодо обслуговування клієнтів з РФ немає, каже Євген Дубогриз, експерт з банківського нагляду CASE Ukraine. За його словами, наразі є "глибоке занепокоєння" Європейського ЦБ, Банку міжнародних розрахунків, регуляторних органів всередині країн.
"На базі цих "занепокоєнь", уряди різних країн вирішують, чи вони з цим банком конкретним кореспондуються чи ні. Дуже багато урядів розвинених країн перестали кореспондуватися з материнським Райффайзен, їх платежі не приймаються", — пояснив він.
Загалом, врешті кожен банк сам ухвалює рішення, чи залишатися в Росії: чи плюсів від того більше, ніж наслідків від санкцій, чи ні.
Посилення санкцій стимулює світові банківські установи відмовлятися мати справу з громадянами країни-агресора.
"Наприклад, Райффайзен — материнська компанія. Були заяви і Європейського центробанку, і регуляторного органу Австрії, що цьому банку треба якомога швидше виходити з Росії. Інші країни — наприклад, U.S. Department of the Treasury на це звертають увагу і блокують кореспонденцію цього банку зі своїми країнами. Або ставлять у своїх скорингових системах підвищений ризик. І коли банки, які з Росією взаємодіють, бачать, що це для них створює проблему, то звідти виходять. Рішення накладати санкції чи не накладати, кореспондуватися чи ні, приймає кожен конкретний банк", — пояснив Євген Дубогриз.
Утім посилення санкційного тиску так чи інакше в перспективі підштовхуватиме все більше західних (та й навіть азійських) фінансових установ прощатися з російськими клієнтами. Тож, проблем у російських громадян за кордоном лише побільшає, адже мати власний рахунок за кордоном може стати реальним привілеєм, а не звичною справою, як раніше.
"Нью-Йорк, Лондон, Франкфурт — це фінансові центри світу — всі вони у країнах, які запроваджують санкції проти Росії. Це чіткий меседж фінансовому сектору світу, що співробітництво з РФ — не вітається", — резюмував Іван Ус.