Росіянам там не раді. Чому західні банки закривають рахунки громадянам РФ

Західні країни у відповідь на агресію проти України застосовують до Росії санкції, зокрема і до її фінансового сектора. Можливо, тиск Заходу й не такий потужний, як потрібно, але передові банки світу сьогодні все частіше добровільно, з міркувань моралі та власної безпеки, відмовляють клієнтам з РФ у обслуговуванні.

Росіяни, намагаючись втекти від мобілізації, мігрують в розвинені країни світу. Однак там стикаються з виявами того, що їм, м’яко кажучи, не раді. Ні як туристам, ні як клієнтам банків. Це стосується і білорусів, адже режим Олександра Лукашенка фактично підтримує агресію РФ. У різних чатах вони жаліються на відмову у відкритті рахунку чи примусове його закриття.

"Чи приходив комусь лист щастя про примусове закриття аккаунту Emirates nbd (один з найбільших банків ОАЕ — Фокус). Якщо так, то як вирішували це питання?" — запитує Григорій.

Росіяни в Європі часто жаліються, що через санкції не можуть отримувати грошові перекази, робити оплату Фото: pixabay.com

Горе-мігранти просять у своїх закордонних співвітчизників допомогти зробити оплату, прийняти грошовий переказ. У відповідь на такі запити з’являється ціла індустрія служб для обходу обмежень, котрі самі ж росіяни пов’язують із санкціями. Наприклад, росіянам пропонують віддалено оформити карту Visa через білоруський банк або відкрити рахунок у казахстанському.

"Судячи з мого недавнього опитування, таких "постраждалих" від антиросійських санкцій людей дуже і дуже багато. Проблема вирішується відкриттям рахунків та банківських карток у Казахстані. Відкрити рахунок у казахстанському банку можна як на себе особисто, так і на фірму. Казахстанські карти працюють у всьому світі, а перекази між російськими та казахстанськими картами працюють, як і раніше", — пише учасник такого форуму.

Хроніка відмов: які банки вже припинили обслуговувати росіян

Emirates NBD — не єдиний банк, який вирішив закрити рахунки росіянам. У Литві банити росіян на підтримку українців почали ще до того, як це стало мейнстрімом. Так, у лютому 2022 литовська фінтехкомпанія Paysera вирішила припинити обслуговувати операції в рублях, оголосила про закриття рахунків російським клієнтам та заборону переказів в російські та білоруські банки.

Один з найбільших банків ОАЕ почав закривати рахунки росіянам, а нещодавно заявив, що акумулює їх доходи від цінних паперів на окремих, недоступних їм рахунках Фото: Facebook

У березні 2022-го російських клієнтів німецького Postbank поінформували про блокування їх рахунків. Такі дії застосовувалися до тих мігрантів, хто мав дозвіл на проживання в Німеччині на термін менше 6 місяців. У той же час один з найбільших банків Франції BNP Paribas оголосив про зупинення проведення операцій клієнтів з Росії.

З 26 жовтня 2022-го болгарський DSK Bank перестав працювати з UnionPay, яка після блокування Visa та MasterCard стала чи не єдиною системою обробки платежів росіян. Наприкінці минулого року один з найбільших банків Грузії Bank of Georgia почав розсилати повідомлення про закриття рахунків громадянам країни-агресора.

Після блокування Visa та MasterCard китайська платіжна система UnionPay стала активно використовуватися російськими мігрантами, однак банки світу почали відмовлятися від неї.

"Листи щастя" російським клієнтам розіслав на початку квітня 2023-го і Bank Of Cyprus, фактично з відмовою від співпраці. Вихідці з країни-агресора мали вирішити долю своїх активів впродовж двох місяців. На початку березня цього року німецький Commerzbank припинив обслуговувати платежі в Росію, зробивши виняток тільки для своєї "дочки" "Коммерцбанк (Євразія)". У квітні вже згадуваний Emirates NBD оголосив про переведення активів росіян на окремі рахунки для дивідендів від цінних паперів. Кошти з них клієнти більше не зможуть нікуди перевести.

Швейцарський банк Julius Baer нещодавно повідомив російських клієнтів, що відносини з ними будуть припинені до кінця поточного року

Нещодавно британсько-литовський онлайн-банк Revolut вирішив запровадити обмеження щодо рахунків для низки клієнтів з Росії та Білорусі. Зокрема, вимагатиме від них надати візові документи, які підтверджують право перебувати в країнах ЄС понад 180 днів і які діють протягом більш ніж трьох тижнів на час перевірки. А ще днями швейцарський Julius Baer розіслав листи, в яких йдеться, що відносини з клієнтами з Росії будуть припинені до кінця 2023 року. Причиною такого кроку були поточні обставини та обмеження, які не дозволяли банку надавати клієнтам повний спектр послуг з управління активами, що відповідають їхнім стандартам.

Санкційний тиск чи добра воля: чому банки відмовляються від російських клієнтів

Окрім 11-ти санкційних пакетів ЄС, проти Росії свої обмеження запроваджують окремі країни. Так, Мінфін США застосовує обмеження проти понад десятка російських банків, на які припадає понад 80% активів банківського сектора РФ, а Канада запровадила санкції проти дев'яти фінустанов Білорусі.

"Якщо ці [банківські] операції підпадають під санкції, то всі європейські банки не працюють з росіянами, якщо ж таких санкцій прямих немає, то банк сам вирішує, чи обслуговувати, чи лишатися в росії. Формально це не шкодить санкціям, якщо прямої заборони немає, але компанія з моральної точки зору сама вирішує. Там дисципліна: якщо є пряма заборона, жоден європейський банк росіян — компаній, фізосіб — обслуговувати не буде", — каже експерт з міжнародної економіки Олександр Шнирков.

Швейцарія стоїть дещо осторонь антиросійських санкцій, звертає увагу головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус.

Низка країн розуміють, що РФ можуть визнати країною-спонсором тероризму, тож уже зараз намагаються дистанціюватися від неї, кажуть фахівці

"Водночас у Швейцарії розуміють усе чіткішу лінію поділу на західний світ і антизахідний, — пояснює фахівець. — Оскільки Швейцарія — це країна, яка знаходиться у західному світі, то їй не дуже вигідно виглядати союзницею Росії, що рухається до статусу країни, яку можуть визнати країною-спонсором тероризму. В цьому контексті будь-яке співробітництво з країною, яка в один момент може бути визнана такою, матиме негативний вплив на імідж будь-якого банку в країнах Заходу. Щоб не мати потім питань, чому ви співпрацюєте з країною зі статусом спонсора тероризму, вони вже зараз пробують мінімізувати ці контакти".

Крім того, за Заході є побоювання, що у Кремлі в пошуках джерел фінансування війни вирішать залізти у кишені громадян — байдуже, де їхні гроші перебувають.

Фінустанови розвинених країн світу розуміють, що Кремль для фінансування війни може використати кошти своїх громадян в іноземних банках.

"Економіка Росії змінила статус з профіцитної на дефіцитну, — продовжує Ус. — Влада в Росії починає вишукувати гроші. Відтак, може відбирати їх у російських клієнтів, які зберігають кошти не тільки російських банках. Владі потрібні гроші, і фінансові установи це розуміють. Ці спроби рано чи пізно призведуть до того, що російській владі не буде цікаво, кому належать ці банки".

Разом з тим, деякі банки вирішують розривати стосунки з моральних міркувань — не хочуть підтримувати країну, яка розв’язала криваву агресію проти мирного сусіда, наголошують експерти.

Необанк Revolut вимагатиме від російських клієнтів підтвердити право перебувати в країнах Європейського Союзу понад 180 днів

"Банки, які цінують свою репутацію, не хочуть мати нічого спільного з нею. Так, вони несуть збитки через це або недоотримують прибуток, але це їх інвестиція у свою репутацію", — наголосив фінансовий експерт Ярослав Жаліло.

Просто бізнес: чому деякі західні банки продовжують обслуговувати громадян РФ

Чимало банків у світі продовжують працювати на ринку РФ, бо не хочуть втрачати прибутки.

"Якщо банки мають хороших клієнтів з Росії, вони зацікавлені в тому, щоб їх втримати, бо це їх прибуток. Зараз ситуація у світовій економіці достатньо складна. Тож намагаються не втрачати жодних можливостей для отримання прибутку", — переконаний Жаліло.

"Продовжують обслуговувати росіян насамперед австрійські банки, — каже Іван Ус. — Той же Райффайзен не виходить [з ринку РФ], бо значна частка його прибутків формується саме в Росії. Не виключаю, що й інші банки так чи так співпрацюють з нею".

Прямих урядових заборон у країнах ЄС щодо обслуговування клієнтів з РФ немає, каже Євген Дубогриз, експерт з банківського нагляду CASE Ukraine. За його словами, наразі є "глибоке занепокоєння" Європейського ЦБ, Банку міжнародних розрахунків, регуляторних органів всередині країн.

Уряди розвинених країн перестали приймати платежі з материнського Райффайзен Банку

"На базі цих "занепокоєнь", уряди різних країн вирішують, чи вони з цим банком конкретним кореспондуються чи ні. Дуже багато урядів розвинених країн перестали кореспондуватися з материнським Райффайзен, їх платежі не приймаються", — пояснив він.

Загалом, врешті кожен банк сам ухвалює рішення, чи залишатися в Росії: чи плюсів від того більше, ніж наслідків від санкцій, чи ні.

Посилення санкцій стимулює світові банківські установи відмовлятися мати справу з громадянами країни-агресора.

"Наприклад, Райффайзен — материнська компанія. Були заяви і Європейського центробанку, і регуляторного органу Австрії, що цьому банку треба якомога швидше виходити з Росії. Інші країни — наприклад, U.S. Department of the Treasury на це звертають увагу і блокують кореспонденцію цього банку зі своїми країнами. Або ставлять у своїх скорингових системах підвищений ризик. І коли банки, які з Росією взаємодіють, бачать, що це для них створює проблему, то звідти виходять. Рішення накладати санкції чи не накладати, кореспондуватися чи ні, приймає кожен конкретний банк", — пояснив Євген Дубогриз.

Один з найбільших банків Кіпру попередив 4 тис. росіян про закриття їх рахунків, подібна тенденція набиратиме обертів

Утім посилення санкційного тиску так чи інакше в перспективі підштовхуватиме все більше західних (та й навіть азійських) фінансових установ прощатися з російськими клієнтами. Тож, проблем у російських громадян за кордоном лише побільшає, адже мати власний рахунок за кордоном може стати реальним привілеєм, а не звичною справою, як раніше.

"Нью-Йорк, Лондон, Франкфурт — це фінансові центри світу — всі вони у країнах, які запроваджують санкції проти Росії. Це чіткий меседж фінансовому сектору світу, що співробітництво з РФ — не вітається", — резюмував Іван Ус.