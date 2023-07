Россиянам там не рады. Почему западные банки закрывают счета гражданам РФ

Страны Запада в ответ на агрессию против Украины применяют к России санкции, в том числе и к ее финансовому сектору. Возможно, давление и не такое мощное, как нужно, но передовые банки мира сегодня все чаще добровольно, из соображений морали и собственной безопасности, отказывают клиентам из РФ в обслуживании.

Related video

Россияне, пытаясь убежать от мобилизации, мигрируют в развитые страны мира. Однако там обнаруживают, что им, мягко говоря, не рады. Ни как туристам, ни как клиентам банков. Это касается и белорусов, ведь режим Александра Лукашенко фактически поддерживает агрессию РФ. В разных чатах они жалуются на отказ в открытии счета или принудительное его закрытие.

"Приходило ли кому-то письмо счастья о принудительном закрытии аккаунта Emirates nbd (один из крупнейших банков ОАЭ — Фокус). Если да, то как решали этот вопрос?" — спрашивает россиянин Григорий.

Россияне в Европе часто жалуются, что из-за санкций не могут получать денежные переводы, делать оплату Фото: pixabay.com

Горе-мигранты просят у своих зарубежных соотечественников помочь сделать оплату, принять денежный перевод. В ответ на такие запросы появляется целая индустрия служб для обхода ограничений, которые сами же россияне связывают с санкциями. Например, россиянам предлагают удаленно оформить карту Visa через белорусский банк или открыть счет в казахстанском.

Важно

"Головы нам будут брить на улицах": россияне в ЕС заявили о притеснениях и намылились домой

"Судя по моему недавнему опросу, таких пострадавших от антироссийских санкций людей очень и очень много. Проблема решается открытием счетов и банковских карт в Казахстане. Открыть счет в казахстанском банке можно как на себя лично, так и на фирму. Казахстанские карты работают во всем мире, а переводы между российскими и казахстанскими картами работают, как и раньше", — пишет участник такого форума.

Хроника отказов: какие банки уже прекратили обслуживать россиян

Emirates NBD — не единственный банк, который решил закрыть счета россиянам. В Литве банить россиян в поддержку украинцев начали еще до того, как это стало мейнстримом. Так, в феврале 2022 года литовская финтехкомпания Paysera решила прекратить обслуживать операции в рублях, объявила о закрытии счетов российским клиентам и запрете переводов в российские и белорусские банки.

Один из крупнейших банков ОАЭ начал закрывать счета россиянам, а недавно заявил, что аккумулирует их доходы от ценных бумаг на отдельных, недоступных им счетах Фото: Facebook

В марте 2022-го российских клиентов немецкого Postbank проинформировали о блокировке их счетов. Такие действия применялись к тем мигрантам, кто имел вид на жительство в Германии на срок менее 6 месяцев. В то же время один из крупнейших банков Франции BNP Paribas объявил об остановке проведения операций клиентов из России.

С 26 октября 2022-го болгарский DSK Bank перестал работать с UnionPay, которая после блокировки Visa и MasterCard стала едва ли не единственной системой обработки платежей россиян. В конце прошлого года один из крупнейших банков Грузии Bank of Georgia начал рассылать сообщения о закрытии счетов гражданам страны-агрессора.

После блокировки Visa и MasterCard китайская платежная система UnionPay стала активно использоваться российскими мигрантами, однако банки мира начали отказываться от нее.

"Письма счастья" российским клиентам разослал в начале апреля 2023-го и Bank Of Cyprus, фактически с отказом от сотрудничества. Выходцы из страны-агрессора должны были решить судьбу своих активов в течение двух месяцев. В начале марта этого года немецкий Commerzbank прекратил обслуживать платежи в Россию, сделав исключение только для своей "дочки" "Коммерцбанк (Евразия)". В апреле уже упоминавшийся Emirates NBD объявил о переводе активов россиян на отдельные счета для дивидендов от ценных бумаг. Средства с них клиенты больше не смогут никуда перевести.

Швейцарский банк Julius Baer недавно уведомил российских клиентов, что отношения с ними будут прекращены до конца текущего года

Недавно британско-литовский онлайн-банк Revolut решил ввести ограничения по счетам для ряда клиентов из России и Беларуси. В частности, потребует от них предоставить визовые документы, подтверждающие право находиться в странах ЕС более 180 дней и которые действуют в течение более чем трех недель на время проверки. А еще на днях швейцарский Julius Baer разослал письма, в которых говорится, что отношения с клиентами из России будут прекращены до конца 2023 года. Причиной такого шага были текущие обстоятельства и ограничения, которые не позволяли банку предоставлять клиентам полный спектр услуг по управлению активами, соответствующих их стандартам.

Санкционное давление или добрая воля: почему банки отказываются от российских клиентов

Кроме 11-ти санкционных пакетов ЕС, против России свои ограничения вводят отдельные страны. Так, Минфин США применяет ограничения против более десятка российских банков, на которые приходится более 80% активов банковского сектора РФ, а Канада ввела санкции против девяти финучреждений Беларуси.

Важно

Будет лучше для всех: в Нацбанке объяснили, почему РФ должна быть в "черном списке" FATF

"Если эти [банковские] операции подпадают под санкции, то все европейские банки не работают с россиянами, если же таких санкций прямых нет, то банк сам решает, обслуживать или оставаться в России. Формально это не вредит санкциям, если прямого запрета нет, но компания с моральной точки зрения сама решает. Там дисциплина: если есть прямой запрет, ни один европейский банк россиян — компаний, физлиц — обслуживать не будет", — говорит эксперт по международной экономике Александр Шнырков.

Швейцария стоит несколько в стороне от антироссийских санкций, обращает внимание главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Иван Ус.

Ряд стран понимают, что РФ могут признать страной-спонсором терроризма, поэтому уже сейчас пытаются дистанцироваться от нее, говорят специалисты

"В то же время в Швейцарии понимают все более четкую линию разделения на западный мир и антизападный, — объясняет специалист. — Поскольку Швейцария — это страна, которая находится в западном мире, то ей не очень выгодно выглядеть союзницей России, которая движется к статусу страны, которую могут признать страной-спонсором терроризма. В этом контексте любое сотрудничество со страной, которая в один момент может быть признана таковой, будет иметь негативное влияние на имидж любого банка в странах Запада. Чтобы не иметь потом вопросов, почему вы сотрудничаете со страной со статусом спонсора терроризма, они уже сейчас пробуют минимизировать эти контакты".

Кроме того, на Западе есть опасения, что в Кремле в поисках источников финансирования войны решат залезть в карманы граждан — неважно, где их деньги находятся.

Финучреждения развитых стран мира понимают, что Кремль для финансирования войны может использовать средства своих граждан в иностранных банках.

"Экономика России изменила статус с профицитной на дефицитную, — продолжает Ус. — Власть в России начинает выискивать деньги. Следовательно, может отбирать их у российских клиентов, которые хранят средства не только в российских банках. Власти нужны деньги, и финансовые учреждения это понимают. Эти попытки рано или поздно приведут к тому, что российским властям не будет интересно, кому принадлежат эти банки".

Вместе с тем, некоторые банки решают разрывать отношения из моральных соображений — не хотят поддерживать страну, которая развязала кровавую агрессию против мирного соседа, отмечают эксперты.

Необанк Revolut потребует от российских клиентов подтвердить право находиться в странах Европейского Союза более 180 дней

"Банки, которые ценят свою репутацию, не хотят иметь ничего общего с ней. Да, они несут убытки из-за этого или недополучают прибыль, но это их инвестиция в свою репутацию", — подчеркнул финансовый эксперт Ярослав Жалило.

Просто бизнес: почему некоторые западные банки продолжают обслуживать граждан РФ

Многие банки в мире продолжают работать на рынке РФ, потому что не хотят терять прибыль.

"Если банки имеют хороших клиентов из России, они заинтересованы в том, чтобы их удержать, потому что это их прибыль. Сейчас ситуация в мировой экономике достаточно сложная. Поэтому стараются не терять никаких возможностей для получения прибыли", — убежден Жалило.

Важно

Денег у России все меньше. Как санкции и отток капитала уже влияют на доходы агрессора

"Продолжают обслуживать россиян прежде всего австрийские банки, — говорит Иван Ус. — Тот же Райффайзен не выходит [с рынка РФ], потому что значительная доля его доходов формируется именно в России. Не исключаю, что и другие банки так или иначе сотрудничают с ней".

Прямых правительственных запретов в странах ЕС по обслуживанию клиентов из РФ нет, говорит Евгений Дубогрыз, эксперт по банковскому надзору CASE Ukraine. По его словам, сейчас есть "глубокое беспокойство" Европейского ЦБ, Банка международных расчетов, регуляторных органов внутри стран.

Правительства развитых стран перестали принимать платежи из материнского Райффайзен Банка

"На базе этих "беспокойств", правительства разных стран решают, будут ли они с этим банком конкретным корреспондироваться или нет. Очень много правительств развитых стран перестали корреспондироваться с материнским Райффайзен, их платежи не принимаются", — пояснил он.

В общем, в конце концов каждый банк сам принимает решение, оставаться ли в России: плюсов от этого больше, чем последствий от санкций, или нет.

Усиление санкций стимулирует мировые банковские учреждения отказываться иметь дело с гражданами страны-агрессора.

"Например, Райффайзен — материнская компания. Были заявления и Европейского центробанка, и регуляторного органа Австрии, что этому банку надо как можно скорее выходить из России. Другие страны — например, U.S. Department of the Treasury на это обращают внимание и блокируют корреспонденцию этого банка со своими странами. Или ставят в своих скоринговых системах повышенный риск. И когда банки, которые с Россией взаимодействуют, видят, что это для них создает проблему, то оттуда выходят. Решение накладывать санкции или не накладывать, корреспондироваться или нет, принимает каждый конкретный банк", — пояснил Евгений Дубогрыз.

Один из крупнейших банков Кипра предупредил 4 тыс. россиян о закрытии их счетов, подобная тенденция будет набирать обороты

Впрочем, усиление санкционного давления так или иначе в перспективе будет подталкивать все больше западных (и даже азиатских) финансовых учреждений прощаться с российскими клиентами. Поэтому, проблем у российских граждан за рубежом только увеличится, ведь иметь собственный счет за рубежом может стать реальной привилегией, а не привычным делом, как раньше .

"Нью-Йорк, Лондон, Франкфурт — это финансовые центры мира — все они в странах, которые вводят санкции против России. Это четкий месседж финансовому сектору мира, что сотрудничество с РФ — не приветствуется", — резюмировал Иван Ус.