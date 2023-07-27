"Головы нам будут брить на улицах": россияне в ЕС заявили о притеснениях и намылились домой

Россияне жалуются, что после начала войны в Украине на них косо смотрят в Европе, пытаются унизить, и они неуверены в завтрашнем дне.

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Граждане России, которые длительное время прожили за границей, все больше стали думать о возвращении на Родину. Об этом пишет российское издание "Новая газета Европы". Все из-за того, что россиян якобы в ЕС начали притеснять по национальному признаку.

По данным издания, в 2021 году РФ находилась в первой тройке мирового рейтинга стран по количеству эмигрантов. По данным ООН, с 1990 по 2019 годы из России на постоянное место жительства за границу выехало почти 2,5 миллиона человек. В целом для проживания россияне выбирали Германию, США, Израиль, Испанию, Японию, Францию, Болгарию, Австрию, Финляндию и Польшу. Развязанная РФ полномасштабная война против Украины спровоцировала новые волны эмиграции из России: одна началась 24 февраля 2022 года, вторая — после объявления "частичной мобилизации" 21 сентября 2022 года. Власти РФ не афишируют, сколько точно россиян сбежали за границу, но журналисты The Bell, опираясь на открытые данные, подсчитали, что в течение 2022 года из России выехали по меньшей мере 512 тысяч человек.

Впрочем, среди "старых мигрантов" нашлись те, которые хотят вернуться в Россию.

Людмила, 63 года, живет в Латвии

Женщина рассказывает, что до 28 лет жила в Астрахани, а в 1988 году вышла замуж за гражданина Латвии и переехала к нему из России.

"Советский Союз распался, Латвия отделилась. На моей жизни тогда это никак не повлияло. Семья мужа говорила по-русски, поэтому ни я, ни дочь латышский язык не учили. Я работала старшим поваром в замечательном ресторанчике. Там коллеги тоже говорили на русском языке, мы все были очень дружны и, конечно, не чувствовали себя людьми из разных стран. Для меня Латвия так и осталась частью СССР даже после ее отделения. То, что на бумажке статус изменился... Ну знаете, написать все, что угодно можно. Если в стране все, за редкими исключениями, говорят на русском, то что это за страна? Не Россия? А что тогда? Украина? Беларусь?", — рассказывает россиянка.

Она говорит, что "приросла" к Латвии, но когда РФ начала войну против Украины, отношение к русским в Латвии изменилось.

"Значит, у страны [Латвии] нет собственной силы, армии, но они решили, как собака из-за угла, тявкнуть что-то в сторону России. Я тогда подумала: "Ребята, у вас с коробочкой вообще все в порядке? Вы бы против России лучше не выступали". Как говорится, не вступай в бой, если не уверен, что сможешь победить. Когда латыши начали сносить памятники, мне было смешно и больно. Смешно, потому что хотелось спросить: серьезно? Вы решили ежа голой задницей напугать? Думаете, памятники снесли и что? Россия теперь вас боится? Смешно, ну. И противно", — говорит Людмила.

Она добавила, что стала чувствовать себя предательницей Родины и хочет быть со своей страной, которая "переживает тяжелые времена", но муж против того, чтобы она возвращалась в РФ.

Александр, 31 год, планирует вернуться из Чехии в Россию

Россиянин с детства мечтал жить в Европе, поэтому после окончания школы поступил на медицинский факультет Карлова университета в Праге. После обучения устроился работать в больницу.

"Мне нравилось, что здесь и у врачей, и у пациентов больше прав, больше уважения друг к другу, нет этого ужаса, который есть в большинстве российских лечебных учреждений. Но я все больше склоняюсь к тому, чтобы на время войны вернуться в родной Петербург. Это сложное решение. Но я просто устал вести себя здесь так, будто я перед всеми страшно виноват. Я не виноват, я просто русский, я никого не убивал, я, наоборот, всегда хотел помогать людям. Но здесь с начала войны, когда в компании своих друзей я представляюсь каким-то новым людям и говорю, что я из России, я каждый раз делаю это, опуская глаза. Глаза уже сами машинально опускаются. Я опускаю голову на всякий случай. Что-то вроде "только не бейте — я русский". Это несправедливо. И знаешь, что в этом самое тупое? Самое тупое то, что я против войны в Украине. Я хочу, чтобы вы поняли, что я не ватник. Я за мир, но я ценю себя, я знаю, что я чего-то стою, я хочу уважения, я не хочу всю молодость проходить с опущенной головой, стесняться в такси ответить на вопрос, откуда я. Да идите вы в жопу. Я устал. Я из России, и Пушкин из России, и Чайковский, и Чехов, и Вавилов, и Сеченов. К ним также претензии? Еще есть вопросы?", — рассказывает Александр.

Он признается, что уже полтора года живет в фоновом страхе, что его могут уволить по национальному признаку, независимо от того, хорошо он работает или нет.

"Ты не поверишь, как-то я был с другом на заправке, говорили между собой на русском. Он сам чех, но его родители знают русский, поэтому и он тоже может говорить. Так работники этой заправки нам припомнили 1968 год (когда советские танки вошли в Прагу). А почему бы не какой-то XV век сейчас вспомнить? Отец поддержал меня в решении вернуться, а мать отговаривает: "Сынок, а если призовут? Сынок, тебя же там убьют". А я уже так за*бался, честно сказать. Призовут — тогда и буду переживать", — говорит россиянин.

Тамара, 47 лет, планирует вернуться из Польши в Россию

Тамара по профессии инженер и уехала в Польшу в 2007 году. После одной из международных конференций, на которую она ездила, ее позвали на работу в польскую железнодорожную компанию. В Польше она вышла замуж, родила дочь и развелась. Говорит, что прижилась в Польше и полюбила свою жизнь здесь.

"Для меня все изменилось, когда началась война. Поляки просто срывались с цепей. Было такое ощущение, будто сто лет сидели и ждали повода, и он нашелся: они увидели, что Россия сейчас уязвима и можно напасть. И как они это сделали? Втихаря. Стали травить гражданских людей, обычных русских людей. Что ни день, то новый закон против русских. Вы к нам не приезжайте, вы не сидите, вы здесь не дышите. Люди, я работала на благо вашей страны более 12 лет... И вы были довольны. А тут однажды оказалось, что русские плохие", — жалуется Тамара.

Она говорит, что сейчас пошел притеснение по национальному признаку.

"И кто из нас фашист? Легко делить все на черное и белое, а я вас спрашиваю, как называется государство, в котором отношение к человеку зависит от его национальности? Я решила, что не хочу все это терпеть. Меня лично никто не притеснял — пока что. Но я не хочу жить и играть в эти игры, в "добрых русских". Я просто русская баба, не обязанная ни перед кем оправдываться. И я не хочу жить в этой ситуации, где другие с этим не согласны на государственном уровне. Возможно, они сейчас русским во въезде отказывают, а завтра головы нам брить на улицах начнут. Ведь начало уже положено, и оно вполне конкретное", — говорит женщина.

Она добавила, что подумывает вернуться в Россию, а ее дети останутся в Польше, потому что здесь привыкли.

"Я хочу до Нового года вернуться домой. Выселю квартирантов и буду жить в своей прекрасной двушке на Маяковской, и никто мне слова не скажет. Заново построю жизнь. В своем доме и стены помогают, как говорится. Главное — жить в свободе и ни под кого не прогибаться. В эти моменты и становится понятным, кто любит свою страну, а кто просто ею пользовался. Все из нее бегут, как крысы, а я вернусь", — обещает Тамара.

Напомним, что в Турции работники отеля избили россиянина, который приехал на отдых с женой. Его вывели за пределы отеля и надавали пинков за агрессивное поведение.

Ранифше сообщалось, что в Турции выселили из отеля неадекватного россиянина, который возмущался тем, что украинцы еще не погибли после прилетов аэробаллистических ракет "Кинжал" и заявил, что убивал украинцев на Донбассе.