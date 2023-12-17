Украина приостановила статус Райффайзен Банк как международного спонсора войны

Украина пошла на уступки Австрии для того, чтобы эта страна поддержала 12-й пакет санкций ЕС против России.

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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) приостановило статус международного спонсора войны для австрийского Raiffeisen Bank International (в Украине это учреждение работает под названием Райффайзен Банк Аваль). Об этом сказано на сайте НАПК.

НАПК приостановило статус международного спонсора войны для австрийского Raiffeisen Bank на период проведения двусторонних консультаций с привлечением представителей Европейской комиссии, сказано на сайте агентства.

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Ранее Австрия грозила блокировать принятие 12-го пакета санкций ЕС против России, пока их финансовая структура не будет исключена из списка международных спонсоров войны.

Этот список, составленный НАПК, показывает, какие международные компании продолжают вести бизнес в России и поддерживают войну, например, с помощью уплаты налогов в российский бюджет, как пишет агентство Reuters.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) приостановило статус международного спонсора войны для австрийского Raiffeisen Bank International Фото: Скриншот

Список не имеет юридической силы, но компании, включенные в него, могут оказаться под давлением общественности. Raiffeisen Bank уже сообщал о том, что намерен покинуть Россию, но пока что этого не произошло. Австрийский банк был внесен в список НАПК еще в марте этого года.

Как пишет Reuters, еще в октябре министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг критиковал этот список. Австрия добивалась исключения своего банка из списка НАПК в обмен на принятие очередного пакета санкций против России. Исходя из сообщения НАПК, Украина пошла на уступки Австрии в этом вопросе.Raiffeisen Bank является единственной компанией из Австрии, которая включена в "черный список" НАПК.

Напоминаем, что 15 декабря страны ЕС согласовали новый пакет санкций против России. С 1 января 2024 года должен начать действовать постепенный запрет на импорт алмазов из РФ. Также, как пишет DW, новый пакет санаций ЕС содержит требование к европейским компаниям предоставлять доказательства того, что они придерживаются так называемого "потолка цен" на нефть из России.

Также в рамках нового пакета санкций планируется ввести торговые ограничения, которые касаются других товаров из РФ.

Напоминаем, что Австрия может притормозить начало переговоров о вступлении Украины в ЕС. В ЕС решения должны и в дальнейшем приниматься по принципу "единодушия", заявил глава австрийского правительства Карл Нехаммер. Также отметил, что имеет определенные вопросы по росту расходов на 67 млрд евро.

Напоминаем также, что еще в сентябре Австрия заявляла о том, что не намерена отказываться от газа из России. По словам премьер-министра Карла Нехаммера, без российского топлива будет нарушена система энергоснабжения, производство и энергообеспечение бытовых потребителей.