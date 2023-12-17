Україна призупинила статус "Райффайзен Банку" як міжнародного спонсора війни

Україна пішла на поступки Австрії для того, щоб ця країна підтримала 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії.

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Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) призупинило статус міжнародного спонсора війни для австрійського Raiffeisen Bank International (в Україні ця установа працює під назвою "Райффайзен Банк Аваль"). Про це йдеться на сайті НАЗК.

НАЗК призупинило статус міжнародного спонсора війни для австрійського Raiffeisen Bank на період проведення двосторонніх консультацій із залученням представників Європейської комісії, ідеться на сайті агентства.

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Раніше Австрія погрожувала блокувати ухвалення 12-го пакета санкцій ЄС проти Росії, доки їхню фінансову структуру не буде виключено зі списку міжнародних спонсорів війни.

Цей список, складений НАЗК, показує, які міжнародні компанії продовжують вести бізнес у Росії та підтримують війну, наприклад, за допомогою сплати податків до російського бюджету, як пише агентство Reuters.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) призупинило статус міжнародного спонсора війни для австрійського Raiffeisen Bank International Фото: Скриншот

Список не має юридичної сили, але компанії, включені до нього, можуть опинитися під тиском громадськості. Raiffeisen Bank уже повідомляв про те, що має намір покинути Росію, але поки що цього не сталося. Австрійський банк було внесено до списку НАЗК ще в березні цього року.

Як пише Reuters, ще в жовтні міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг критикував цей список. Австрія домагалася виключення свого банку зі списку НАЗК в обмін на ухвалення чергового пакета санкцій проти Росії. Виходячи з повідомлення НАЗК, Україна пішла на поступки Австрії в цьому питанні. Raiffeisen Bank — єдина компанія з Австрії, яку занесено до "чорного списку" НАЗК.

Нагадуємо, що 15 грудня країни ЄС погодили новий пакет санкцій проти Росії. Із 1 січня 2024 року має почати діяти поступова заборона на імпорт алмазів із РФ. Також, як пише DW, новий пакет санацій ЄС містить вимогу до європейських компаній надавати докази того, що вони дотримуються так званої стелі цін на нафту з Росії.

Також у межах нового пакета санкцій планують запровадити торговельні обмеження, які стосуються інших товарів із РФ.

Нагадуємо, що Австрія може пригальмувати початок переговорів про вступ України до ЄС. У ЄС рішення мають і надалі ухвалюватися за принципом одностайності, заявив глава австрійського уряду Карл Негаммер. Також зазначив, що має певні питання щодо зростання видатків на 67 млрд євро.

Нагадуємо також, що ще у вересні Австрія заявляла про те, що не має наміру відмовлятися від газу з Росії. За словами прем'єр-міністра Карла Негаммера, без російського палива буде порушена система енергопостачання, виробництво й енергозабезпечення побутових споживачів.