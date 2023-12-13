"Не мають наміру заважати": ЗМІ пояснили чому Австрія "здійняла галас" щодо України в ЄС

Австрійський чиновник заявив, що Відень не проти вступу України до ЄС. За його словами, Австрія також хоче бачити в союзі одну з балканських країн.

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Австрія хоче, щоб, окрім України, до складу Європейського союзу було прийнято Боснію і Герцеговину, з якою її пов'язують давні економічні та політичні відносини. Про це пише Politico 13 грудня.

У медіа стверджують, що справжня причина, через яку Австрія раптово "підняла галас" щодо України в Брюсселі, пов'язана з Боснією і Герцеговиною. Міністр Європи з питань Європи Кароліна Едтштадлер назвала приєднання балканської країни до ЄС "геополітичною необхідністю".

"Ми хочемо бачити Боснію і Герцеговину в сім'ї ЄС", — заявила Едтштадлер під час візиту в Сараєво.

Повідомляється, що у Відні зацікавлені в тому, щоб створити "міцний мир" на території колишньої Югославії, а також знизити російський вплив у регіоні. На думку австрійських політиків, домогтися цього можна, інтегрувавши Західні Балкани в ЄС.

"Ми не маємо наміру заважати Україні на шляху до вступу в ЄС", — сказав журналістам неназваний австрійський чиновник.

За словами співрозмовника видання, перешкоджати інтеграції Києва до Євросоюзу, це все одно, що "стояти перед товарним поїздом". Він підкреслив, що єдина мета Австрії полягала в тому, щоб приєднати Боснію і Герцеговину "до хвоста поїзда".

Наразі Боснія і Герцеговина має статус країни-кандидата до Євросоюзу.

Нагадаємо, 13 грудня прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна не блокуватиме початок переговорів щодо вступу України до Європейського союзу. При цьому він вважає, що Україна не готова до такого кроку.

Раніше, 12 грудня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що немає жодної європейської країни, яка не хотіла б бачити Київ у складі ЄС. За його словами, загроза того, що Угорщина може виступати проти членства України в Європейському Союзі була знята.