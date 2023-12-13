Словаччина не блокуватиме початок переговорів із Україною про вступ до ЄС, — Фіцо

На думку словацького прем'єра, рішення про старт переговорів із Києвом є "політичним" і "не має нічого спільного з реальністю".

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Словаччина підтримає початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Про це сказав прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо, виступаючи перед членами Європейського комітету словацького парламенту, передає Pravda Slovakia.

Повідомляється, що Фіцо раніше вже підтримував зусилля Києва щодо вступу до Євросоюзу. Водночас він вважає, що Україна не готова до такого кроку.

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"Ми не перешкоджатимемо рішенню Євросоюзу почати переговори з Україною. Це політичне рішення, воно не має нічого спільного з реальністю. Україна абсолютно не готова до відкриття переговорів", — сказав глава словацького уряду.

Зі свого боку, голова словацької партії SNS Андрей Данко висловив незгоду з позицією прем'єр-міністра. За його словами, ЄС не повинен розширюватися за рахунок "проблемних держав", на території яких "відбувається конфлікт".

"Перш за все, необхідно, щоб конфлікт припинився", — сказав Данко.

Раніше, 11 грудня, депутат Європарламенту від Словаччини Мирослав Радачовскі в коментарі журналістам припустив, що його країна може заблокувати рішення Євросоюзу про початок переговорів із Україною. Він заявив, що Києву спочатку потрібно вирішити проблеми з корупцією, а також "територіальні питання".

Нагадаємо, 12 грудня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що загрозу того, що Угорщина може виступати проти членства України в Європейському Союзі, було знято. За його словами, немає жодної європейської країни, яка не хотіла б бачити Київ у складі ЄС.