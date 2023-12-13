Словакия не станет блокировать начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС, — Фицо

По мнению словацкого премьера, решение о старте переговоров с Киевом является "политическим" и "не имеет ничего общего с реальностью".

Related video

Словакия поддержит начало переговоров о вступлении Украины в Европейский союз. Об этом сказал премьер-министр страны Роберт Фицо, выступая перед членами Европейского комитета словацкого парламента, передает Pravda Slovakia.

Сообщается, что Фицо ранее уже поддерживал усилия Киева по вступлению в Евросоюз. При этом он считает, что Украина не готова к такому шагу.

Важно

"Новый план": в Европарламенте призвали ЕС начать переговоры о вступлении Украины

"Мы не будем препятствовать решению Евросоюза начать переговоры с Украиной. Это политическое решение, оно не имеет ничего общего с реальностью. Украина абсолютно не готова к открытию переговоров", — сказал глава словацкого правительства.

В свою очередь председатель словацкой партии SNS Андрей Данко выразил несогласие с позицией премьер-министра. По его словам, ЕС не должен расширяться за счет "проблемных государств", на территории которых "происходит конфликт".

"Прежде всего, необходимо, чтобы конфликт прекратился", — сказал Данко.

Ранее, 11 декабря, депутат Европарламента от Словакии Мирослав Радачовски в комментарии журналистам предположил, что его страна может заблокировать решение Евросоюза о начале переговоров с Украиной. Он заявил, что Киеву сначала нужно решить проблемы с коррупцией, а также "территориальные вопросы".

Напомним, 12 декабря министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что угроза того, что Венгрия может выступать против членства Украины в Европейском Союзе была снята. По его словам, нет ни одной европейской страны, которая не хотела бы видеть Киев в составе ЕС.