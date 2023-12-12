Окно возможностей: угроза, что Венгрия против членства Украины в ЕС, снята, — Кулеба (видео)

По словам украинского дипломата, Будапешт хочет более детально изучить последствия присоединения Киева к Евросоюзу, поэтому настаивает на более медленном прогрессе.

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Угроза того, что Венгрия может выступать против членства Украины в Европейском Союзе была снята. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона 12 декабря.

По его словам, нет ни одной европейской страны, которая не хотела бы видеть Киев в составе ЕС, однако есть государство, которое хотело бы видеть более медленный процесс вступления и речь про Венгрию. Будапешт хочет более детально изучить последствия этого процесса.

"Вчера по результатам моего длительного разговора с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто — угроза того, что Венгрия выступает против членства Украины в ЕС, снята. Он подтвердил, что вопрос вовсе не в этом", — заявил Дмитрий Кулеба.

Отдельно украинский дипломат добавил, что ситуация сложная и будущий Европейский саммит будет сложным, ведь на нем ожидается огромное количество дискуссий, которые касаются не только членства Киева в Евросоюзе.

Переговоры будут длиться до последней минуты, а украинская сторона готова работать на всех уровнях.

Также Дмитрий Кулеба заявил, что Украина получила от Венгрии первый непубличный и официальный сигнал, который свидетельствует об открытии "окна возможностей".

Еще один важный момент — заявление со Словакии о том, что правительство приняло решение поддержать открытие переговоров о членстве Украины.

"Почему это важно? Потому что были сомнения в украинском обществе, экспертной среде относительно искренности намерений Словакии и были колебания. Даже вчера некоторые министры иностранных дел мне говорили, что они не уверены в позиции Словакии. Но я стоял на защите Словакии, потому что я не сомневался", — продолжает глава МИД.

Конечный итог предсказать никто не сможет, ведь все будет решаться в последнюю минуту, говорит Дмитрий Кулеба.

Напомним, 11 декабря сообщалось, что венгры Закарпатья призывают правительство Венгрии поддержать членство Украины в ЕС. По их словам, они полностью поддерживают недавно принятый украинским парламентом новый закон о нацменьшинствах, поэтому Будапешту не о чем беспокоиться.