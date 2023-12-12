"Мы не на базаре": в Люксембурге раскритиковали "торги" Венгрии из-за членства Украины в ЕС

По словам главы МИД Люксембурга Ксавье Бетеля, Будапешту необходимо вспомнить о том, в каком состоянии он стал частью европейского сообщества.

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Венгрии необходимо снизить требования к Украине по поводу начала переговоров о членстве в Европейском Союзе, потому что "торги" ни к чему не приведут. Такое мнение озвучил министр иностранных и европейских дел Люксембурга Ксавье Бетель в Брюсселе 12 декабря.

По его словам, когда Будапешт становился частью европейской семьи, он был не в лучшем состоянии и правительству Венгрии стоит помнить об этом, когда они рассказывают о том, что Украина слишком бедная для такого решения.

"Если бы, когда Венгрия шла к членству, мы спрашивали, была ли Венгрия достаточно богатой, чтобы стать членом Европейского союза, возможно, Венгрия сегодня не была бы членом", — говорит Ксавье Бетель.

Отдельно глава МИД Люксембурга отметил, что сейчас идет речь о солидарности, чтобы получить потенциальные преимущества от партнеров. Также в вопросе будущих переговоров Украины о членстве в ЕС нужно оценивать демократические ценности.

Если Венгрия все же будет пытаться наложить вето на решение о начале переговоров с Украиной, тогда ей будет необходимо это аргументировать.

"Мы не на базаре, чтобы торговаться. Мы не устанавливаем цены", — подытожил Ксавье Бетель.

Напомним, 11 декабря сообщалось, что венгры Закарпатья призывают правительство Венгрии поддержать членство Украины в ЕС. По их словам, они полностью поддерживают недавно принятый украинским парламентом новый закон о нацменьшинствах, поэтому Будапешту не о чем беспокоиться.