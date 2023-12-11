"Наносят вред": позиция Венгрии разрушает единство Евросоюза, — президент Литвы

По словам Гитанаса Науседы, остается только надеяться на то, что Украина и Молдова все же смогут начать переговоры с ЕС в декабре. Для этого необходимо переубедить Будапешт.

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Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что действия Венгрии сильно вредят единству Европейского Союза, поэтому нужно что-то изменить. Об этом пишет литовское издание LRT 11 декабря.

По его мнению, угрозы Будапешта заблокировать дальнейшую поддержку Киева в вопросе будущих переговоров о членстве в Европейском союзе подрывают принцип единства сообщества, а так быть не должно.

"Венгрия наносит вред принципу единства, потому что, если мы не получим положительного ответа (относительно Украины, — ред.), положительного заключения, будет все больше голосов, угрожающих и оспаривающих принцип единства", — заявил Гитанас Науседа во время пресс-конференции в Таллине.

Отдельно было отмечено, что если Украина сблизится с Европейским Союзом, то Венгрия тоже получит от этого выгоду, поэтому остается надеяться, что возможность пригласить Киев и Молдову начать переговоры о членстве в ЕС не будет упущена.

"Мы будем использовать все средства, чтобы убедить Венгрию изменить свое мнение", — продолжил президент Литвы.

Президент Эстонии Алар Карис, который также присутствовал на пресс-конференции, заявил о том, что сейчас важно направить России сигнал о том, что Европа едина и Украина обязательно станет частью ЕС.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич также отметил, что поиски компромисса по Украине уже затянулись "дольше, чем ожидалось", поэтому осталось дождаться саммит ЕС в Брюсселе и саммит НАТО в Вашингтоне, где должны принять правильные решения.

Напомним, 11 декабря сообщалось, что Дмитрий Кулеба ответил на заявления Венгрии о членстве Украины в ЕС. По его словам, реформы, которые провел Киев, должны устранить беспокойство Будапешта касательно начала переговоров о вступления Украины в Евросоюз.