"Новый план": в Европарламенте призвали ЕС начать переговоры о вступлении Украины

Депутаты призвали ЕС установить четкие сроки для стран-кандидатов на вступление в блок до конца текущего десятилетия.

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Депутаты Европейского парламента призывают ЕС приступить к переговорам о возможном вступлении Украины и Молдовы в состав Европейского союза в ходе предстоящего саммита, запланированного на период с 14 по 15 декабря. Об этом сообщается в резолюции Европейского парламента.

Вместе с этим, при условии проведения конкретных реформ, парламентарии призывают начать переговоры о возможном интегрировании Боснии и Герцеговины в состав Европейского союза, а также предоставить Грузии статус кандидата на вступление.

"Депутаты Европарламента приветствуют новый План роста для Западных Балкан и призывают лидеров ЕС также без промедлений принять рамки переговоров, как только будут выполнены соответствующие требования, связанные с каждой из стран-кандидатов, с целью быстрого начала переговоров о вступлении", — отмечается в резолюции.

В частности депутаты призвали ЕС установить четкие сроки для стран-кандидатов на вступление в блок до конца текущего десятилетия. Они выступают против ускоренного пути к членству.

"Евродепутаты настаивают на выполнении Копенгагенских критериев, чтобы гарантировать, что страны-кандидаты и потенциальные кандидаты демонстрируют последовательную и устойчивую приверженность демократии, верховенству права, правам человека, уважению и защите меньшинств, а также экономическим реформам", — пишет пресс-служба.

Напомним, 5 декабря посол США в Будапеште Дэвид Прессман раскритиковал позицию венгерского правительства касательно Украины. Дипломат отметил, что Будапешт полагается на своих союзников по НАТО, однако в последнее время все чаще "игнорирует интересы" остальных членов оборонного союза.

В свою очередь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 8 декабря снова заявил, что выступает против начала переговоров о вступлении Украины в Европейский союз. По его словам, принятие Украины в ЕС будет означать дополнительные расходы для блока, а также повлечет за соб