Під обмеження може потрапити син Медведєва: ЄС погодив новий пакет санкцій проти РФ, — ЗМІ

За словами журналістів, рекомендований Європейською комісією пакет містив пропозиції щодо перекриття комерційних доходів, отриманих від російської торгівлі алмазами.

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Європейські лідери дійшли згоди про 12-й пакет санкцій проти Росії за вторгнення в Україну. Про це йдеться в офіційному повідомленні на сайті Європейської Ради.

"Європейський Союз сповнений рішучості ще більше послабити здатність Росії вести агресивну війну, зокрема й шляхом подальшого посилення своїх санкцій, а також шляхом їхнього повного та ефективного здійснення і запобігання їхньому обходу, особливо щодо товарів високого ризику, у тісній співпраці з партнерами і союзниками. Європейська рада вітає ухвалення 12-го пакета санкцій", — сказано в повідомленні.

Журналісти Guardian зазначили, що подробиць нового пакета санкцій не розголошують, але рекомендований Європейською комісією пакет містив пропозиції щодо перекриття комерційних доходів, отриманих від російської торгівлі алмазами, і проти таких осіб, як син колишнього президента РФ Дмитра Медведєва — Ілля.

13 грудня повідомлялося, що представники країн Євросоюзу донині не можуть дійти згоди щодо 12-го пакету санкцій ЄС проти Росії. Цього разу протиріччя виникли через позицію Австрії, яка висловлює незадоволення тим, що у списку спонсорів війни фігурує Raiffeisen Bank.

Також 14 грудня стало відомо, що Британія посилила санкції проти РФ. За інформацією британського уряду, за рік із 24 лютого 2022 року імпорт із Росії впав на 94%, а експорт до Росії — на 74%.