Под ограничения может попасть сын Медведева: ЕС согласовал новый пакет санкций против РФ, — СМИ

По словам журналистов, рекомендованный Европейской комиссией пакет включал предложения по перекрытию коммерческих доходов, полученных от российской торговли алмазами.

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Европейские лидеры пришли к соглашению о 12-м пакете санкций против России за вторжение в Украину. Об этом сказано в официальном сообщении на сайте Европейского Совета.

"Европейский Союз полон решимости еще больше ослабить способность России вести агрессивную войну, в том числе путем дальнейшего усиления своих санкций, а также путем их полного и эффективного осуществления и предотвращения их обхода, особенно в отношении товаров высокого риска, в тесном сотрудничестве с партнерами и союзниками. Европейский совет приветствует принятие 12-го пакета санкций", — сказано в сообщении.

Журналисты Guardian отметили, что подробности нового пакета санкций не разглашаются, но рекомендованный Европейской комиссией пакет включал предложения по перекрытию коммерческих доходов, полученных от российской торговли алмазами, и против таких лиц, как сын бывшего президента РФ Дмитрия Медведева — Илья.

13 декабря сообщалось, что представители стран Евросоюза до не могут достичь соглашения относительно 12-го пакета санкций ЕС против России. На этот раз противоречия возникли из-за позиции Австрии, которая выражает недовольство тем, что в списке спонсоров войны фигурирует Raiffeisen Bank.

Также 14 декабря стало известно, что Британия ужесточила санкции против РФ. По информации британского правительства, за год с 24 февраля 2022 года импорт из России упал на 94%, а экспорт в Россию — на 74%.