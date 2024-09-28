Нельзя оставлять: эксперт назвал электрические приборы, которые "высасывают" деньги (видео)

С приближением зимы многие люди ищут способы сократить потребление энергии. Пользователи соцсетей решили поделиться своим опытом между собой.

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Кризис стоимости жизни все еще остается реальностью и многие люди пытаются сэкономить деньги там, где это возможно. Один простой способ снизить счета за электроэнергию — убедиться, что ненужные электроприборы выключены. Пользователи TikTok порассуждали на тему "вампирских приборов", которые следует отключать в целях экономии.

Помимо сокращения счетов, внесение некоторых простых изменений в образ жизни также может оказать положительное влияние на окружающую среду. Некоторые электронные устройства продолжают "потреблять энергию", даже когда не используются. Многие люди оставляют чайник или зарядные устройства включенными, но теперь у людей есть веская причина положить этому конец, поскольку это может привести к значительной экономии.

Ранее Ян Палмер-Смит, эксперт по бытовой технике в Domestic & General, перечислил "худшие приборы", которые никогда не должны оставлять в режиме ожидания. К ним относятся "устройства-вампиры", которые следует отключать от сети — от телевизоров до микроволновок.

"Некоторые думают, что достаточно просто выключить их, но есть много электроприборов, которые продолжают потреблять электроэнергию, даже если их оставить включенными в сеть. Их часто называют устройствами-вампирами. Приборы, которым необходимо нагревать воду, потребляют много энергии — вот почему посудомоечные машины, стиральные машины и чайники имеют такие высокие показатели энергопотребления. В режиме ожидания они потребляют больше энергии, чем другие, поскольку должны быть готовы мгновенно нагреть воду по требованию", — сказал он.

Он также подчеркнул, что наиболее распространенными устройствами-вампирами" являются стиральные машины, посудомоечные машины, сушильные машины, телевизоры и микроволновые печи. Компьютерные мониторы, принтеры и кофемашины также потребляют много энергии.

Иллюстративное фото Фото: Freepik

После того как пользователь с ником motherk.earth опубликовал видео, объясняющее, что это за устройства, многие пользователи социальных сетей были ошеломлены. Они не могли поверить, что совершали подобную ошибку.

"Я не знал об этом. Обязательно сделаю это", "Спасибо за этот совет", "Сегодня День энергоэффективности", — писали они.

Ранее Фокус сообщал, что опытная туристка рассказала, как организовать роскошный отдых. Путешественница Эмма Кук успела побывать в подземном спа-салоне, найти исторический отель и продегустировать вино на винодельне. Также она раскрыла главный секрет своей экономии.

Также стало известно, что мусорщики рассказали о ценных вещах, которые выбрасывают люди. Работников свалок спросили о самых ценных и необычных находках. По их словам, они находили вещи, которые могли бы принести большие деньги, если бы их продали.