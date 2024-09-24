Сокровища на свалках: мусорщики рассказали о ценных вещах, которые выбрасывают люди

Работников свалок спросили о самых ценных и необычных находках. По их словам, они находили вещи, которые могли бы принести большие деньги, если бы их продали.

Related video

Группа мусорщиков выложила в социальные сети информацию о странных и удивительных вещах, которые они нашли в чужом мусоре, доказывая истинность поговорки "мусор одного человека — сокровище другого". Своими рассказами они поделились на популярном форуме Reddit.

Работников свалок спросили о самых ценных и необычных находках.

Отвечая на вопрос, один из мусорщиков сказал: "Я нашел работающую духовку. Женщины также выбрасывали новые сумочки стоимостью от 100 до 200 фунтов стерлингов. Очки Gucci, Prada, Armani только потому, что на них были крошечные царапины".

Другой пользователь, работающий охранником на городской свалке, утверждает, что наткнулся на несколько предметов, которые могли бы принести большие деньги, если бы их продали.

"У меня было время на поиски, и за мной никто не присматривал. Я нашел много удобных вещей, которые люди просто выбросили, потому что не хотят размещать их в интернете и чтобы кто-то их забрал. Мои лучшие находки — это тысячи и тысячи кровельных гвоздей, гвоздей для ограждений и рабочая бензопила Poulin 2000. Я нашел сверлильный станок Kalamazoo MI от компании, которая прекратила свою деятельность в 1953 году, и набор для патио, который был совершенно целым", — написал он.

Иллюстративное фото Фото: pixabay.com

Своими историями в комментариях поделились и другие мусорщики:

"Когда я был маленьким, мой папа работал в центре по переработке мусора и вторсырья, и большинство игрушек, которые я получал, были взяты оттуда. Я никогда не забуду своего вооруженного Базза Лайтера";

"Мой папа нашел две работающие Playstation 2, телевизор, классические фильмы на видеокассетах, когда работал в старой мусорной компании. Список бесконечен";

"Ноутбук без пароля, на котором хранится информация, возможно, за 10 лет. Кроме того, ламповый усилитель 1960-х годов или akai real to real".

Ранее Фокус сообщал, что жизнь женщины превратилась в "кошмар" после открытия невинной посылки. Нив Зокко обнаружила множество тараканов на кухне, а затем и в шкафах. Женщина даже не подозревала, что вредители появились в ее доме из заказанной ею посылки.

Также стало известно, что мужчина нашел на чердаке потайную комнату, заставленную коробками. Владелец дома рассказал, что обнаружил тайное помещение внутри своего жилища, а позже нашел еще одно под лестницей. Однако найденные внутри вещи его не обрадовали.