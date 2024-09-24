Никогда не забудет: жизнь женщины превратилась в "кошмар" после открытия невинной посылки

Нив Зокко обнаружила множество тараканов на кухне, а затем и в шкафах. Женщина даже не подозревала, что вредители появились в ее доме из заказанной ею посылки.

Related video

32-летняя жительница Флориды (США) Нив Зокко рассказала, что на ее кухне, казалось бы, из ниоткуда появились тараканы. Женщина понятия не имела, что могло послужить причиной этого, пока служба дезинсекции не рассказала ей то, что она никогда не забудет. Своей историей Нив поделилась в TikTok.

Женщина, родом из Ирландии, но сейчас живущая в Форт-Лодердейле со своей семьей, стала популярной в соцсетях после того, как показала последствия того, как ее дом заразился тараканами.

Когда Зокко обратилась в компанию по борьбе с вредителями то они сказали, что "тараканы, скорее всего, появились из яиц, которые были в посылке".

"Они сказали, что посылки Amazon — наиболее вероятный источник проникновения тараканов в наш дом", — рассказала она.

Она не заметила тараканов, когда пришла ее посылка. Однако после того, как обнаружила множество вредителей на кухне, а затем и в шкафах, ей пришлось принять меры.

"Дезинсекторы приехали на первую обработку, предупредив нас, что их "метод", скорее всего, не решит проблему. Они сказали, что для более интенсивной обработки нам придется полностью освободить кухню, что мы в итоге и сделали. Это был кошмар: нам пришлось все убрать, вычистить каждый сантиметр, а через несколько дней вернуть все на место. Все это было изнурительно", — рассказала Нив.

В настоящее время еще рано говорить о том, удалось ли полностью избавиться от заражения, но 32-летняя Зокко сказала, что, к счастью, с тех пор не видела ни одного таракана.

Ранее Фокус сообщал, что пенсионерка 4 часа боролась с огромным питоном, пытавшимся ее съесть. Арром Арунродж сражалась со змеей более двух часов, прежде чем ее крики услышал сосед, который вызвал полицию и спасателей. К моменту их прибытия борьба между человеком и рептилией продолжалась уже четыре часа.

Также стало известно, что 12-летний мальчик "одолел" 200-килограммового медведя, чтобы спасти жизнь отца. Оуэн Бейерман долгое время занимался охотой. В критической ситуации мальчик оставался спокойным и смог застрелить огромного черного медведя.