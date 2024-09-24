Ніколи не забуде: життя жінки перетворилося на "кошмар" після відкриття невинної посилки

Нів Зокко виявила безліч тарганів на кухні, а потім і в шафах. Жінка навіть не підозрювала, що шкідники з'явилися в її будинку із замовленої нею посилки.

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32-річна мешканка Флориди (США) Нів Зокко розповіла, що на її кухні, здавалося б, нізвідки з'явилися таргани. Жінка й гадки не мала, що могло послужити причиною цього, поки служба дезінсекції не розповіла їй те, що вона ніколи не забуде. Своєю історією Нів поділилася в TikTok.

Жінка, яка родом з Ірландії, але зараз живе у Форт-Лодердейлі зі своєю сім'єю, стала популярною в соцмережах після того, як показала наслідки того, як її будинок заразився тарганами.

Коли Зокко звернулася в компанію по боротьбі зі шкідниками, то вони сказали, що "таргани, найімовірніше, з'явилися з яєць, які були в посилці".

"Вони сказали, що посилки Amazon — найімовірніше джерело проникнення тарганів у наш будинок", — розповіла вона.

Вона не помітила тарганів, коли прийшла її посилка. Однак після того, як виявила безліч шкідників на кухні, а потім і в шафах, їй довелося вжити заходів.

"Дезінсектори приїхали на першу обробку, попередивши нас, що їхній "метод", найімовірніше, не вирішить проблему. Вони сказали, що для більш інтенсивної обробки нам доведеться повністю звільнити кухню, що ми в підсумку і зробили. Це був кошмар: нам довелося все прибрати, вичистити кожен сантиметр, а через кілька днів повернути все на місце. Усе це було виснажливо", — розповіла Нів.

Наразі ще рано говорити про те, чи вдалося повністю позбутися зараження, але 32-річна Зокко сказала, що, на щастя, відтоді не бачила жодного таргана.

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