Не трогали с 1960 года: мужчина нашел на чердаке потайную комнату, заставленную коробками

Владелец дома рассказал, что обнаружил тайное помещение внутри своего жилища, а позже нашел еще одно под лестницей. Однако найденные внутри вещи его не обрадовали.

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Мужчина обнаружил скрытую комнату на чердаке своего дома, заполненную коробками, к которым не прикасались с 1960-х годов. Об этой истории вспоминает британский таблоид The Mirror.

Владелец дома рассказал, что наткнулся на тайное помещение внутри своего дома, когда обновлял изоляцию чердака.

"Один из рабочих спросил, знаю ли я, что там наверху есть комната. Я понятия не имел. Мы вскрыли гипсокартон, а там были штабеля коробок 60-х годов. Как будто тонна коробок. И все они были полны! Я открыл их, ожидая найти что-нибудь крутое. А они были полны чертовых сосновых шишек. Один из самых больших обломов в моей жизни", — писал он на популярном форуме Reddit.

Издание отмечает, что это не единственное тайное помещение, которое он обнаружил в своем доме. Примерно через год после переезда он нашел запечатанный шкаф под лестницей.

"На самом деле мы нашли две тайные комнаты. Одна была просто комнатой под лестницей, которая была закрыта. В ней было несколько игрушек из 70-х годов", — добавил он.

Иллюстративное фото Фото: Jam Press

Многие пользователи форума отметили необычные находки мужчины в комментариях:

"Когда я был моложе, моя семья собирала сосновые шишки и хранила их на чердаке. Зимой мы использовали их для растопки";

"А разве это не большая пожарная опасность — хранить их на чердаке? Они бы так быстро загорелись";

"Почему бы людям не хранить тщательно сохраняемые мятые копии "Супермена", первое издание, или хотя бы стопку драгоценностей. Зачем, черт возьми, хранить шишки?";

"Вероятно, их собирали для поделок. Возможно, для рождественских украшений. Не стоит упаковывать их при переезде".

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Также стало известно, что женщина нашла в лесу загадочное произведение искусства. Маргарет Зейтуни гуляла вместе с собакой, когда наткнулась на круг из сосновых шишек. Женщина уверена, что это художественная инсталляция, которую она планирует проверять каждый день.