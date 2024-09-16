Не чіпали з 1960 року: чоловік знайшов на горищі потаємну кімнату, заставлену коробками

Власник будинку розповів, що виявив таємне приміщення всередині своєї оселі, а пізніше знайшов ще одне під сходами. Однак знайдені всередині речі його не потішили.

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Чоловік виявив приховану кімнату на горищі свого будинку, заповнену коробками, до яких не торкалися з 1960-х років. Про цю історію згадує британський таблоїд The Mirror.

Власник будинку розповів, що натрапив на таємне приміщення всередині свого будинку, коли оновлював ізоляцію горища.

"Один із робітників запитав, чи знаю я, що там нагорі є кімната. Я поняття не мав. Ми розкрили гіпсокартон, а там були штабелі коробок 60-х років. Наче тонна коробок. І всі вони були повні! Я відкрив їх, очікуючи знайти що-небудь круте. А вони були повні чортових соснових шишок. Один із найбільших обломів у моєму житті", — писав він на популярному форумі Reddit.

Видання зазначає, що це не єдине таємне приміщення, яке він виявив у своєму будинку. Приблизно через рік після переїзду він знайшов запечатану шафу під сходами.

"Насправді ми знайшли дві таємні кімнати. Одна була просто кімнатою під сходами, яка була закрита. У ній було кілька іграшок із 70-х років", — додав він.

Ілюстративне фото Фото: Jam Press

Багато користувачів форуму відзначили незвичайні знахідки чоловіка в коментарях:

"Коли я був молодшим, моя сім'я збирала соснові шишки й зберігала їх на горищі. Взимку ми використовували їх для розпалювання";

"А хіба це не велика пожежна небезпека — зберігати їх на горищі? Вони б так швидко загорілися";

"Чому б людям не зберігати ретельно збережені м'яті копії "Супермена", перше видання, або хоча б стопку коштовностей. Навіщо, чорт забирай, зберігати шишки?";

"Ймовірно, їх збирали для виробів. Можливо, для різдвяних прикрас. Не варто упаковувати їх під час переїзду".

Раніше Фокус повідомляв, що в спальні сім'ї виявили тунель, що веде до платинової шахти. Власниця будинку розповіла, що двоє незнайомців погрожували їй та її сім'ї і стали жити в їхньому будинку, щоб отримати доступ до шахти. Поліція заарештувала подружжя, звинувативши їх у незаконному видобутку корисних копалин.

Також стало відомо, що жінка знайшла в лісі загадковий витвір мистецтва. Маргарет Зейтуні гуляла разом із собакою, коли натрапила на коло із соснових шишок. Жінка впевнена, що це художня інсталяція, яку вона планує перевіряти щодня.