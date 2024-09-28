Не можна залишати: експерт назвав електричні прилади, які "висмоктують" гроші (відео)

З наближенням зими багато людей шукають способи скоротити споживання енергії. Користувачі соцмереж вирішили поділитися своїм досвідом між собою.

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Криза вартості життя все ще залишається реальністю і багато людей намагаються заощадити гроші там, де це можливо. Один простий спосіб знизити рахунки за електроенергію — переконатися, що непотрібні електроприлади вимкнені. Користувачі TikTok поміркували на тему "вампірських приладів", які слід відключати з метою економії.

Крім скорочення рахунків, внесення деяких простих змін до способу життя також може справити позитивний вплив на навколишнє середовище. Деякі електронні пристрої продовжують "споживати енергію", навіть коли їх не використовують. Багато людей залишають чайник або зарядні пристрої увімкненими, але тепер у людей є вагома причина покласти цьому край, оскільки це може призвести до значної економії.

Раніше Ян Палмер-Сміт, експерт з побутової техніки в Domestic & General, перерахував "найгірші прилади", які ніколи не повинні залишати в режимі очікування. До них належать "пристрої-вампіри", які слід відключати від мережі — від телевізорів до мікрохвильовок.

"Дехто думає, що достатньо просто вимкнути їх, але є багато електроприладів, які продовжують споживати електроенергію, навіть якщо їх залишити увімкненими в мережу. Їх часто називають пристроями-вампірами. Прилади, яким необхідно нагрівати воду, споживають багато енергії — ось чому посудомийні машини, пральні машини та чайники мають такі високі показники енергоспоживання. У режимі очікування вони споживають більше енергії, ніж інші, оскільки мають бути готові миттєво нагріти воду на вимогу", — сказав він.

Він також наголосив, що найпоширенішими "пристроями-вампірами" є пральні машини, посудомийні машини, сушильні машини, телевізори та мікрохвильові печі. Комп'ютерні монітори, принтери та кавомашини також споживають багато енергії.

Ілюстративне фото Фото: Freepik

Після того як користувач із ніком motherk.earth опублікував відео, що пояснює, що це за пристрої, багато користувачів соціальних мереж були приголомшені. Вони не могли повірити, що робили таку помилку.

"Я не знав про це. Обов'язково зроблю це", "Дякую за цю пораду", "Сьогодні День енергоефективності", — писали вони.

Раніше Фокус повідомляв, що досвідчена туристка розповіла, як організувати розкішний відпочинок. Мандрівниця Емма Кук встигла побувати в підземному спа-салоні, знайти історичний готель і продегустувати вино на виноробні. Також вона розкрила головний секрет своєї економії.

Також стало відомо, що сміттярі розповіли про цінні речі, які викидають люди. Працівників звалищ запитали про найцінніші та найнезвичайніші знахідки. За їхніми словами, вони знаходили речі, які могли б принести великі гроші, якби їх продали.