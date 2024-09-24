Скарби на звалищах: сміттярі розповіли про цінні речі, які викидають люди

Працівників звалищ запитали про найцінніші та найнезвичайніші знахідки. За їхніми словами, вони знаходили речі, які могли б принести великі гроші, якби їх продали.

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Група сміттярів виклала в соціальні мережі інформацію про дивні та дивовижні речі, які вони знайшли в чужому смітті, доводячи істинність приказки "сміття однієї людини — скарб іншої". Своїми розповідями вони поділилися на популярному форумі Reddit.

Працівників звалищ запитали про найцінніші та найнезвичайніші знахідки.

Відповідаючи на запитання, один зі сміттярів сказав: "Я знайшов робочу духовку. Жінки також викидали нові сумочки вартістю від 100 до 200 фунтів стерлінгів. Окуляри Gucci, Prada, Armani тільки тому, що на них були крихітні подряпини".

Інший користувач, який працює охоронцем на міському звалищі, стверджує, що натрапив на кілька предметів, які могли б принести великі гроші, якби їх продали.

"У мене був час на пошуки, і за мною ніхто не наглядав. Я знайшов багато зручних речей, які люди просто викинули, бо не хочуть розміщувати їх в інтернеті й щоб хтось їх забрав. Мої найкращі знахідки — це тисячі й тисячі покрівельних цвяхів, цвяхів для огорож і робоча бензопила Poulin 2000. Я знайшов свердлильний верстат Kalamazoo MI від компанії, яка припинила свою діяльність у 1953 році, і набір для патіо, який був абсолютно цілим", — написав він.

Ілюстративне фото Фото: pixabay.com

Своїми історіями в коментарях поділилися й інші сміттярі:

"Коли я був маленьким, мій тато працював у центрі з перероблювання сміття і вторсировини, і більшість іграшок, які я отримував, були взяті звідти. Я ніколи не забуду свого озброєного Базза Лайтера";

"Мій тато знайшов дві робочі Playstation 2, телевізор, класичні фільми на відеокасетах, коли працював у старій сміттєвій компанії. Список нескінченний";

"Ноутбук без пароля, на якому зберігається інформація, можливо, за 10 років. Крім того, ламповий підсилювач 1960-х років або akai real to real".

Раніше Фокус повідомляв, що життя жінки перетворилося на "кошмар" після відкриття невинної посилки. Нів Зокко виявила безліч тарганів на кухні, а потім і в шафах. Жінка навіть не підозрювала, що шкідники з'явилися в її будинку із замовленої нею посилки.

Також стало відомо, що чоловік знайшов на горищі потаємну кімнату, заставлену коробками. Власник будинку розповів, що виявив таємне приміщення всередині свого житла, а пізніше знайшов ще одне під сходами. Однак знайдені всередині речі його не потішили.