"Розслабтеся як мільйонер": досвідчена туристка розповіла, як організувати розкішний відпочинок

Мандрівниця Емма Кук встигла побувати в підземному спа-салоні, знайти історичний готель і продегустувати вино на виноробні. Також вона розкрила головний секрет своєї економії.

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Досвідчена туристка і журналістка Емма Кук стверджує, що розкішний відпочинок у Швейцарії можна організувати за обмеженого бюджету. На її думку, люди можуть "розслабитися як мільйонери". Про це вона розповіла у своєму Instagram.

Зі зростанням цін і вартості життя елітний відпочинок часто здається недосяжним. Однак одна жінка нещодавно з'їздила до Женеви (Швейцарія), лише за 23 фунти стерлінгів (1260 гривень) і заплатила менше ніж 47 фунтів стерлінгів (2700 гривень) за ніч за проживання.

"Розкішні вихідні, які не коштують багато грошей, саме так виглядали мої останні кілька днів у Женеві", — написала вона.

Емма полетіла з Великої Британії до Женеви за 23 фунти стерлінгів (1260 гривень), де відвідала підземний спа-салон вартістю 32 фунти стерлінгів (1760 гривень) з розкішними басейнами й прикрашеними водоспадами. Вона також знайшла історичний готель, що пропонує номери за ціною 47 фунтів стерлінгів (2700 гривень) за ніч проживання.

Ілюстративне фото Фото: Original Travel

Подорожуючи містом, Емма із задоволенням куштувала на смак вино на виноградниках і насолоджувалася розкішним обідом на круїзі Belle Epoque. Туристка також придбала "шоколадну перепустку" і всього за 25 фунтів стерлінгів (1375 гривень) насолодилася смаколиками від найкращих швейцарських шоколатьє.

Розповідаючи про один із "туристичних хаків", журналістка зазначила, що туристи можуть безкоштовно користуватися міським транспортом.

"Ось як можна побувати в місті мільйонерів, не витрачаючись при цьому як мільйонер", — додала вона.

Раніше Фокус повідомляв, що пасажири літака пробули в небі 9 годин і повернулися в аеропорт, з якого вилетіли. Джимін Лі, яка перебувала на борту літака, дістала свій смартфон, щоб зняти метушню. За її словами, співробітники авіакомпанії сказали, що у них технічні проблеми.

Також стало відомо, що чоловік витратив 1 млн доларів на відновлення круїзного лайнера. Кріс Віллсон і його дружина Джин Лі витратили 15 років на ремонт судна довжиною 89 метрів. На кораблі 85 кают, басейн і театр.