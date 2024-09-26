"Расслабьтесь как миллионер": опытная туристка рассказала, как организовать роскошный отдых

Путешественница Эмма Кук успела побывать в подземном спа-салоне, найти исторический отель и продегустировать вино на винодельне. Также она раскрыла главный секрет своей экономии.

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Опытная туристка и журналистка Эмма Кук утверждает, что роскошный отдых в Швейцарии можно организовать при ограниченном бюджете. По ее мнению, люди могут "расслабиться как миллионеры". Об этом она рассказала в своем Instagram.

С ростом цен и стоимости жизни элитный отдых часто кажется недостижимым. Однако одна женщина недавно съездила в Женеву (Швейцария), всего за 23 фунта стерлингов (1260 гривен) и заплатила менее 47 фунтов стерлингов (2700 гривен) за ночь за проживание.

"Роскошные выходные, которые не стоят много денег, именно так выглядели мои последние несколько дней в Женеве", — написал она.

Эмма улетела из Великобритании в Женеву за 23 фунта стерлингов (1260 гривен), где посетила подземный спа-салон стоимостью 32 фунта стерлингов (1760 гривен) с роскошными бассейнами и украшенными водопадами. Она также нашла исторический отель, предлагающий номера по цене 47 фунтов стерлингов (2700 гривен) за ночь проживания.

Иллюстративное фото Фото: Original Travel

Путешествуя по городу, Эмма с удовольствием пробовала на вкус вино на виноградниках и наслаждалась роскошным обедом на круизе Belle Epoque. Туристка также приобрела "шоколадный пропуск" и всего за 25 фунтов стерлингов (1375 гривен) насладилась лакомствами от лучших швейцарских шоколатье.

Рассказывая об одном из "туристических хаков", журналистка отметила, что туристы могут бесплатно пользоваться городским транспортом.

"Вот как можно побывать в городе миллионеров, не тратясь при этом как миллионер", — добавила она.

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