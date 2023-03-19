В РФ силовики задержали пикетчика за плакат с Котом Леопольдом

Мужчину забрали в полицию, где опросили об отношении к войне и о прохождении воинской службы.

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На Дворцовой площади в Санкт-Петербурге силовики задержали пикетчика Льва Соколова. Он вышел на одиночный пикет с плакатом с изображением кота Леопольда и надписью "Давайте жить дружно". Об этом сообщает 24liveblog

Полицейские сразу отобрали у пикетчика плакат, потом снова отдали, чтобы сделать доказательное фото, потом снова забрали, а затем повели парня в автозак. Там провели поверхностный осмотр, опросили о работе, военной службе и отношении к войне.

После этого пикетчика увезли в отделение полиции №78.

Впоследствии его отпустили, а на него составили протокол по статье нарушение правил режима "повышенной готовности" (ч. 2 ст. 8.6.1 КоАП Петербурга).

В то же время в Казани на площадь Свободы на одиночный пикет вышла местная жительница с плакатом "Нет воде". Чтобы обезопасить свой завуалированный призыв, она пожаловалась на проблемы водоснабжения в городе.

Напомним, что ранее Фокус писал, что в несколько баров в Москве 17 марта нагрянули ОМОНовцы. Они заставляли посетителей петь песни группы "Любэ" и угрожали электрошокерами. Одного из посетителей правоохранители заставили написать на дверях "Z — за Россию".

В Москве полиция задержала крымчанина за акцию в поддержку армии РФ. Впрочем, "патриотический порыв" мужчину не поделили правоохранители, поэтому его задержали и доставили в ближайшее отделение полиции. Жителя Крыма обязали выплатить 10 тысяч рублей за проведение несанкционированного пикета у стен Кремля.