Поплатился за "патриотизм": в Москве полиция задержала крымчанина за акцию в поддержку армии РФ

Жителя Крыма обязали выплатить 10 тысяч рублей за проведение несанкционированного пикета у стен Кремля.

Related video

53-летний крымчанин Константин Серебрий приехал в Москву, чтобы у могилы неизвестного солдата, расположенной рядом с Кремлем, провести акцию в поддержку российской армии, сообщает "База". По данным издания, 1 октября он вышел на одиночный пикет с плакатом, на котором было написано "Храни вас Бог, все свои ZOV".

Однако "патриотический порыв" мужчины находящиеся рядом полицейские не оценили: они задержали пикетчика и сопроводили его в отделение полиции. Там на Серебрия составили протокол о нарушении установленного порядка пикетирования. Вскоре суд признал крымчанина виновным, теперь он должен выплатить штраф в размере 10 тыс. рублей.

Напомним, 21 сентября в России начались акции протеста против мобилизации, которую президент РФ Владимир Путин объявил утром того же дня. На митингах задерживали даже тех россиян, которые вышли к протестующим, чтобы заявить о поддержке решения президента.

В начале сентября стало известно, что в Москве задержали российского военного корреспондента Семена Пегова, известного своими пропагандистскими материалами.