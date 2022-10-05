Поплатився за "патріотизм": у Москві поліція затримала кримчанина за акцію на підтримку армії РФ

Жителя Криму зобов'язали виплатити 10 тисяч рублів за проведення несанкціонованого пікету біля стін Кремля.

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53-річний кримчанин Костянтин Серебрій приїхав до Москви, щоб біля могили невідомого солдата, розташованої поряд із Кремлем, провести акцію на підтримку російської армії, повідомляє "База". За даними видання, 1 жовтня він вийшов на одиночний пікет із плакатом, на якому було написано "Бережи вас Бог, всі свої ZOV".

Однак "патріотичний порив" чоловіки поліцейські, які перебувають поруч, не оцінили: вони затримали пікетувальника і супроводжували його у відділення поліції. Там на Серебрія склали протокол про порушення встановленого порядку пікетування. Незабаром суд визнав кримчанина винним, тепер він має сплатити штраф у розмірі 10 тис. рублів.

Нагадаємо, 21 вересня в Росії почалися акції протесту проти мобілізації, яку президент РФ Володимир Путін оголосив того ж дня вранці. На мітингах затримували навіть тих росіян, які вийшли до протестувальників, щоби заявити про підтримку рішення президента.

На початку вересня стало відомо, що у Москві затримали російського військового кореспондента Семена Пегова, відомого своїми пропагандистськими матеріалами.