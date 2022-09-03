"Прийшов п'яний в готель": росЗМІ пишуть про затримання пропагандиста Пегова в Москві

Журналіст, який робив фейкові новини про війну РФ на території України, у нетверезому стані погрожував адміністратору готелю.

Російського військового кореспондента Семена Пегова затримали у Москві. Про це повідомляє пропагандистський Telegram-канал WarGonzo.

Відомо, що Пегова затримали московські правоохоронці. Журналіст намагався заселитися у готель. Його визнали п'яним і написали заяву. Повідомляється, що він загрожував адміністратору готелю.

[ + – ] П'яного Пегова затримали у Москві

[ + – ] Пропагандиста Пегова затримали у Москві

Хто такий Семен Пегов?

Семен Пегов — російський журналіст, пропагандист та письменник. Працює на проєкті WarGonzo, спрямованому переважно на висвітлення військової тематики та конфліктів. Крім того, веде власний канал у Telegram, який пов'язують із російськими спецслужбами. Було доведено, що деякі публікації Семена були фейковими або постановочними.

Пегов не вперше має проблеми з правоохоронними органами. У грудні 2021 року його було затримано молдавськими спеціальними службами в аеропорту Кишинева. Він прямував на свій рейс до Москви, його відпустили після обшуку та допиту.

Пропагандист неодноразово робив фейкові новини про російсько-українську війну. У березні 2022 року українська влада заблокувала доступ до каналу WarGonzo на YouTube. Пізніше, у травні адміністрація YouTube видалила цей канал із ресурсу.

Раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Європейський Союз у рамках боротьби з російською пропагандою має заборонити трансляцію всіх держканалів РФ.

Також Фокус писав, що чверть росіян перестала дивитися державне телебачення, тому що жителі втомилися від путінської пропаганди. Згідно з опитуванням організації "Росмир", лише 65% росіян дивляться російські держканали, тоді як на початку масштабного вторгнення російських військ в Україну таких людей налічувалося 86%.