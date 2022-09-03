"Пришел пьяный в гостиницу": росСМИ пишут о задержании пропагандиста Пегова в Москве

Журналист, который делал фейковые новости о войне РФ на территории Украины, в нетрезвом состоянии угрожал администратору гостиницы.

Российского военного корреспондента Семена Пегова задержали в Москве. Об этом сообщает пропагандистский Telegram-канал WarGonzo.

Известно, что Пегова задержали московские правоохранительные органы. Журналист пытался заселиться в гостиницу. Его сочли пьяным и написали заявление. Сообщается, что он угрожал администратору гостиницы.

[ + – ] Пьяного Пегова задержали в Москве

[ + – ] Пропагандиста Пегова задержали в Москве

Кто такой Семен Пегов?

Семен Пегов — российский журналист, пропагандист и писатель. Работает на проекте WarGonzo, направленном преимущественно на освещение военной тематики и конфликтов. Кроме того ведет собственный канал в Telegram, который связывают с российскими спецслужбами. Было доказано, что некоторые из публикаций Семена были фейковыми или постановочными.

Пегов не первый раз имеет проблемы с правоохранительными органами. В декабре 2021 года Пегов был задержан молдавскими специальными службами в аэропорту Кишинева. Он направлялся на свой рейс в Москву, его отпустили после обыска и допроса.

Пропагандист неоднократно делал фейковые новости о российско-украинской войне. В марте 2022 года украинские власти заблокировали доступ к каналу WarGonzo на YouTube. Позже, в мае администрация YouTube удалила этот канал с ресурса.

Ранее мы сообщали, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европейский Союз в рамках борьбы с российской пропагандой должен запретить трансляцию всех госканалов РФ.

Также Фокус писал, что четверть жителей РФ перестала смотреть государственное телевидение, потому что жители устали от путинской пропаганды. Согласно опросу организации "Росмир", только 65% россиян смотрят российские госканалы, тогда как в начале масштабного вторжения российских войск в Украину таких людей насчитывалось 86%.