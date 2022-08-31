"Жоден пропагандист не має бути в ЄС", — Зеленський про блокування держканалів РФ (відео)

Пропагандистська машина РФ, за словами українського президента, загрожує не лише Україні, а й безпеці самого Євросоюзу.

Європейський Союз у межах боротьби з російською пропагандою має заборонити трансляцію всіх держканалів РФ. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи під час "Форуму 2000", що проходить у Чехії.

За його словами, пропагандистська машина Кремля загрожує не лише українцям, а й безпеці самого Європейського Союзу. Для збереження демократичних цінностей Володимир Зеленський закликав ЄС заборонити трансляцію всіх державних каналів країни-агресора, які все ще є у вільному доступі для мешканців Європи.

Президент України вважає, що Євросоюз має захиститись від російської пропаганди, яка націлена на дискредитацію українських союзників.

"Жоден російський пропагандист не повинен залишатися на території ЄС. Жоден російський державний телеканал не повинен функціонувати на території ЄС", — продовжив Зеленський під час виступу на "Форумі 2000" і закликав ЄС об'єднати зусилля для покарання російських воєнних злочинців.

У цьому контексті глава держави запропонував створити спеціальний трибунал, який розслідуватиме факти тортур, убивств та депортації мирного населення під час повномасштабної війни, розв'язаної Росією. За словами Зеленського, Євросоюз має відреагувати "на тиранію, яку РФ принесла до Європи".

"Сподіваюся, що ви це зробите, підтримайте ідею створення спеціального трибуналу для покарання злочинів та агресії, вчиненої тими, хто розв'язав війну проти України", — підсумував глава держави під час "Форуму 2000".

[ + – ] Володимир Зеленський закликав ЄС заблокувати трансляцію російських держканалів

Варто зазначити, що декількома днями раніше президент Володимир Зеленський закликав забути легенду про те, що Росія є сильною країною. За його словами, протягом останніх 100 років РФ займалася пропагандою та створенням міфів, зруйнованих українцями на полі бою.

Також повідомлялося, що Європейський Союз погодив припинення угоди про спрощений візовий режим із Російською Федерацією.