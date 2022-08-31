ЄС погодив припинення угоди про спрощений візовий режим із РФ, — Боррель

Глава європейської дипломатії зазначив, що росіяни їздять до ЄС на відпочинок та шопінг, "начебто в Україні не вирує війна". Наразі терміни видачі віз для громадян РФ збільшаться до 6 місяців, а візовий збір зросте до 80 євро.

Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу домовилися про повне припинення угоди з Росією про спрощений візовий режим. Про це заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.

За його словами, в ЄС помічене значне збільшення перетину кордону з Росії до сусідніх держав, а це стає загрозою безпеці для блоку.

"Ми спостерігаємо значне збільшення перетину кордону з Росії до сусідніх держав. Це стає загрозою безпеці. Тому сьогодні ми домовилися з міністрами закордонних справ ЄС про повне зупинення дії угоди про спрощення візового режиму між ЄС та Росією", — написав він у Twitter.

Він зазначив, що багато росіян їздять до європейських країн на відпочинок і шопінг, "ніби в Україні не вирує війна".

Боррель також заявив, що за підсумками зустрічі країни ЄС домовилися про необхідність видавати візи окремим категоріям російських громадян.

"Візи видаватимуться в індивідуальному порядку в кожному індивідуальному випадку і, особливо, конкретним групам людей", — сказав він.

Також повідомляється, що кожна країна самостійно регулюватиме допуск росіян до Шенгенського простору через свої кордони.

Що змінить зупинення угоди ЄС та РФ про спрощений візовий режим?

В Асоціації туроператорів Росії заявили, що через зупинення дії документа візовий збір для росіян зросте з 35 до 80 євро, а терміни видачі віз можуть збільшитися до 6 місяців.

Крім того, довгострокових та багаторазових віз для громадян РФ стане набагато менше, або взагалі не буде. Звичайним явищем стане видача одноразової шенгенської візи під дати поїздки. Проте, ймовірно, росіяни, які вже мають багаторазові візи, як і раніше, зможуть в'їжджати до країн ЄС до закінчення терміну дії.

Нагадаємо, 31 серпня глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що країни ЄС не змогли погодити заборону видачу віз російським громадянам. За його словами, багато країн виступили проти такої ініціативи, зокрема Угорщина. Однак ЄС припинить дію угоди про спрощений візовий режим з Росією.

Раніше, 23 серпня, у МЗС Литви заговорили про те, що країни Балтії, Польща та Фінляндія можуть самостійно заборонити видачу віз для росіян на регіональному рівні, якщо це не зробить ЄС.