Країни ЄС не змогли узгодити заборону на видавання віз росіянам, — Сіярто

Глава МЗС Угорщини заявив, що багато країн виступили проти такої ініціативи. Однак ЄС припинить дію угоди про спрощений візовий режим із Росією.

Країнам Європейського Союзу не вдалося погодити заборону на видавання віз російським громадянам. Про це заявив глава Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сіярто за підсумками зустрічі з колегами у Празі, повідомляє Bloomberg.

За його словами, багато країн виступили проти такої ініціативи. Угорський дипломат зазначив, що його країна також не підтримала цієї пропозиції.

Однак Петер Сіярто додав, що ЄС припинить дію угоди про спрощений візовий режим із Росією.

"Для цього потрібна лише кваліфікована більшість держав-членів, й із сьогоднішніх виступів було зрозуміло, що вона в нас є", — сказав глава МЗС.

Що змінить зупинення угоди про спрощений візовий режим?

Документ про спрощений візовий режим між ЄС та РФ було підписано в 2007 році. Призупинення його дії збільшить час обробки віз, вимагатиме більше документації та підвищить витрати на оплату візи з 35 до 80 євро.

Країни Балтії та Польща хочуть обмежити в'їзд для громадян РФ

Литва, Латвія, Естонія і Польща у спільній заяві сказали, що розглядають можливість запровадження "тимчасових заходів на національному рівні" для обмеження кількості російських громадян, які в'їжджають до країн блоку та Шенгенської зони через їхні кордони.

На питання журналістів, коли країни Балтії реалізовуватимуть свої плани, якщо не буде рішення ЄС, міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс сказав, що вони почекають, щоб побачити результати зустрічі. Він додав, що якщо міністри зможуть хоча б узгодити дорожню карту, "тоді це вже хороший результат".

Нагадаємо, 31 серпня експрезидент Росії Дмитро Медведєв закликав якнайшвидше запровадити повну заборону на візи для росіян. Політик не вважає, що громадяни Росії потребують шенгенських віз. Без них вони не менше відволікатимуться від "військової спецоперації".

Раніше, 23 серпня, в МЗС Литви заявили, що країни Балтії, Польща та Фінляндія можуть самостійно заборонити видавання віз для росіян, якщо це не зробить ЄС. У відомстві вважають, що рішення можна ухвалити на регіональному рівні і Вільнюс це обговорюватиме.