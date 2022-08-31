Страны ЕС не смогли согласовать запрет на выдачу виз россиянам, — Сийярто

Глава МИД Венгрии заявил, что многие страны выступили против такой инициативы. Однако ЕС прекратит действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией.

Странам Европейского Союза не удалось согласовать запрет на выдачу виз росссийским гражданам. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи с коллегами в Праге, передает Bloomberg.

По его словам, многие страны выступили против такой инициативы. Венгерский дипломат отметил, что его страна также не поддержала это предложение.

Однако Петер Сийярто добавил, что ЕС прекратит действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией.

"Для этого нужно только квалифицированное большинство государств-членов, и из сегодняшних выступлений было ясно, что оно у нас есть", — сказал глава МИД.

Что изменит приостановка соглашения об упрощенном визовом режиме?

Документ об упрощенном визовом режиме между ЕС и РФ был подписан в 2007 году. Приостановка его действия увеличит время обработки виз, потребует больше документации и повысит затраты на оплату визы с 35 до 80 евро.

Страны Балтии и Польша хотят ограничить въезд для граждан РФ

Литва, Латвия, Эстония и Польша в совместном заявлении сказали, что рассматривают возможность введения "временных мер на национальном уровне" для ограничения количества российских граждан, въезжающих в страны блока и Шенгенскую зону через их границы.

На вопрос журналистов, как скоро страны Балтии будут реализовывать свои планы, если не будет решения ЕС, министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс сказал, что они подождут, чтобы увидеть результаты встречи. Он добавил, что если министры смогут хотя бы согласовать дорожную карту, "тогда это уже хороший результат".

Напомним, 31 августа экс-президент России Дмитрий Медведев призвал побыстрее ввести полный запрет на визы для россиян. Политик не считает, что граждане России нуждаются в шенгенских визах. Без них они не будут меньше отвлекаться от "военной спецоперации".

Ранее, 23 августа в МИД Литвы заявили, что страны Балтии, Польша и Финляндия могут самостоятельно запретить выдачу виз для россиян, если это не сделает ЕС. В ведомстве считают, что решение можно принять на региональном уровне и Вильнюс будет это обсуждать.