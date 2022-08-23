Страны Балтии, Польша, Финляндия могут запретить выдачу виз россиянам, если это не сделает ЕС

В МИД Литвы считают, что решение можно принять на региональном уровне и Вильнюс будет это обсуждать.

В Министерстве иностранных дел Литвы заявили, что если Европейский Союз не договорится о запрете на выдачу виз российским гражданам, то это можно сделать на региональном уровне и Вильнюс будет это обсуждать. К такой инициативе могут присоединиться несколько стран. Об этом сказал глава ведомства Габриэлюс Ландсбергис, передает эстонское издание Postimees.

По его словам, Литва будет ориентироваться в первою очередь на решение ЕС. Однако он не исключает, что может быть найдено региональное решение о запрете выдачи виз гражданам РФ совместно с Латвией, Эстонией, Польшей и Финляндией.

"В первую очередь, мы будем стремиться к европейскому решению потому, что оно самое устойчивое, самое верное с правовой точки зрения… Если такого не будет, мы не исключаем возможность поиска регионального решения, которое включало бы страны Балтии, Польшу, и потенциально Финляндию", — заявил Ландсбергис.

Напомним, 23 августа CNN сообщал, что США не поддерживают полного запрета на выдачу виз россиянам. В Штатах проводят черту между действиями правительства РФ и российским народом. Вашингтон продолжит искать инструменты, чтобы привлечь Кремль к ответственности.

17 августа глава МИД Дании Йеппе Кофод заявил, что поддерживает запрет на выдачу виз россиянам. По его словам, российские туристы не должны загорать и жить в суете Южной Европы, в то время как украинские города бомбят до неузнаваемости.

Кроме того, 15 августа СМИ сообщали, что Канада остановила выдачу виз гражданам РФ. Визовый центр в Варшаве отказывает в получении документов даже тем россиянам, у которых есть официальные рабочие контракты.

Тем временем глава МИД Эстонии рассказал, что Таллин выбрал путь максимального сокращения списка оснований для выдачи виз россиянам.