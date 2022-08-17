"Считаю глубоко позорным": глава МИД Дании поддержал ограничение выдачи виз россиянам

По словам Йеппе Кофода, российские туристы не должны загорать и жить в суете Южной Европы, в то время как украинские города бомбят до неузнаваемости.

Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод считает, что российских туристов нельзя пускать в Европу. Он надеется, что такое мнение разделять и остальные политики ЕС, о чем пишет датское издание TV2.

Сообщается, что, если общие правила Европейский союз менять не захочет, то правительство Дании готово рассмотреть свое законодательство.

"Я буду настаивать на общеевропейском решении", — сказал Кофод.

При этом министр заявил, что, если это не удастся сделать совместным решением, то правительство Дании изменить свое законодательство, чтобы уменьшить количество российских туристов в Европе.

Издание DR отмечает, что задача по изменению правил въезда в Данию лежит на министре иммиграции и интеграции Кааре Дыбвад Беке. Поэтому Кофод не захотел рассказывать подробностей о том, как именно это будет сделано в Дании.

"Я считаю глубоко позорным, что российские туристы могут загорать и жить в суете Южной Европы, в то время как украинские города бомбят до неузнаваемости", — сказал министр иностранных дел.

На своей странице в Facebook Кофорд написал, что его сильно провоцируют истории о российских туристах, которые насмехаются над украинскими беженцами.

"Поэтому я и правительство естественно сделаем все возможное, чтобы ограничить доступ к туристическим визам", — написал Кофорд.

Напомним, что еще в мае Дания остановила прием заявок на визы и вид на жительство для россиян. МИД страны рекомендовал гражданам России в период до возобновления приема на получение краткосрочных виз и видов на жительство обращаться в визовые центры других стран.

Также Фокус писал, что Канада остановила выдачу виз гражданам РФ. На сегодняшний день в варшавском офисе визового центра Канады визы могут получить только украинцы.

Также напомним, что Польша намерена окончательно запретить выдачу виз россиянам. Соответствующее решение должно появиться в ближайшие недели, о чем рассказал министр иностранных дел Петр Вавжик.

Кроме того, Эстония закроет въезд для россиян с визами с 18 августа. Граждане РФ, которым Эстония выдала шенгенскую визу для посещения страны с вышеуказанными целями, не смогут въехать в страну через российско-эстонскую границу.

Подоляк объяснил, зачем в ЕС нужны визовые ограничения для россиян. По его словам, именно потеря возможности свободно путешествовать может стать первым шагом к российскому бунту.