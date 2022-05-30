Им не рады: Дания остановила прием заявок на визы и вид на жительство для россиян

Дипломаты посоветовали гражданам РФ обращаться в визовые центры других государств. Кроме этого, Дания отказалась платить России за газ в рублях. Энергетическая компания королевства ожидает из-за этого прекращения поставок.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Посольство Королевства Дании в Москве приостановило прием заявлений на краткосрочные визы и видов на жительство. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел Дании.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"До дальнейшего уведомления Посольство Королевства Дании в Москве приостанавливает процесс приема заявлений на территории Российской Федерации на получение краткосрочных виз и видов на жительство в Данию, кроме официальных визитов", — уточняется на сайте.

МИД страны рекомендовал гражданам России в период до возобновления приема на получение краткосрочных виз и видов на жительство обращаться в визовые центры других стран.

Также сегодня стало известно, что Дания решила отказаться от оплаты российского газа в рублях. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Как предупреждает местная энергетическая компания Orsted, по этой причине Россия может прекратить поставки газа в страну, как это ранее уже случилось с Финляндией, Польшей и Болгарией. Сообщается, что конечный срок платежа — во вторник, 31 мая, и компания намерена и дальше платить в евро.

При этом Orsted надеется обеспечить альтернативные поставки на европейском оптовом рынке.

Ранее Фокус сообщал, что Дания передаст Украине противокорабельные ракеты Harpoon. Ракеты передадут для защиты украинского побережья. Максимальная дальность стрельбы составляет 315 км.

Также мы писали о том, что Дания планирует добывать газ в Северном море и отказаться от поставок из России.