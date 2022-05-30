Їм не раді: Данія зупинила прийом заявок на візи та дозвіл на проживання для росіян

Дипломати порадили громадянам РФ звертатися до візових центрів інших держав. Крім того, Данія відмовилася платити Росії за газ у рублях. Енергетична компанія королівства очікує через це припинення постачання.

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Посольство Королівства Данії в Москві призупинило прийом заяв на короткострокові візи та посвідки на проживання. Про це повідомляють на офіційному сайті Міністерства закордонних справ Данії.

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"До подальшого повідомлення Посольство Королівства Данії в Москві зупиняє процес прийому заяв на території Російської Федерації на отримання короткострокових віз та посвідок на проживання до Данії, крім офіційних візитів", — уточнюють на сайті.

МЗС країни рекомендувало громадянам Росії в період до відновлення прийому на отримання короткострокових віз та посвідок на проживання звертатися до візових центрів інших країн.

Також сьогодні стало відомо, що Данія вирішила відмовитись від оплати російського газу в рублях. Про це пише агентство Bloomberg.

Як попереджає місцева енергетична компанія Orsted, через це Росія може припинити постачання газу в країну, як це раніше вже сталося з Фінляндією, Польщею та Болгарією. Повідомляють, що кінцевий термін платежу у вівторок, 31 травня, і компанія має на меті й надалі платити в євро.

Водночас Orsted сподівається забезпечити альтернативне постачання на європейському гуртовому ринку.

Раніше Фокус повідомляв, що Данія передасть Україні протикорабельні ракети Harpoon. Ракети передадуть на захист українського узбережжя. Максимальна дальність стрільби становить 315 км.

Також ми писали про те, що Данія планує видобувати газ у Північному морі та відмовитися від постачання з Росії.