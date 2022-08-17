"Вважаю глибоко ганебним": глава МЗС Данії підтримав обмеження видавання віз росіянам

За словами Єппе Кофода, російські туристи не повинні засмагати і жити в метушні Південної Європи, тоді як українські міста бомбардують до невпізнання.

Міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод вважає, що російських туристів не можна пускати в Європу. Він сподівається, що таку думку розділятимуть й інші політики ЄС, про що пише датське видання TV2.

Повідомляється, що якщо загальні правила Європейський Союз змінювати не захоче, то уряд Данії готовий розглянути своє законодавство.

"Я наполягатиму на загальноєвропейському рішенні", — сказав Кофод.

При цьому міністр заявив, що, якщо це не вдасться зробити спільним рішенням, уряд Данії змінити своє законодавство, щоб зменшити кількість російських туристів у Європі.

Видання DR зазначає, що завдання щодо зміни правил в'їзду в Данію лежить на міністрі імміграції та інтеграції Кааре Дібвад Беке. Тому Кофод не захотів розповідати подробиць про те, як саме це буде зроблено в Данії.

"Я вважаю глибоко ганебним, що російські туристи можуть засмагати і жити в метушні Південної Європи, тоді як українські міста бомбардують до невпізнання", — сказав міністр закордонних справ.

На своїй сторінці у Facebook Кофорд написав, що його сильно провокують історії про російських туристів, які глузують з українських біженців.

"Тому я та уряд звичайно зробимо все можливе, щоб обмежити доступ до туристичних віз", — написав Кофорд.

Нагадаємо, що ще в травні Данія зупинила прийом заявок на візи та посвідку на проживання для росіян. МЗС країни рекомендувало громадянам Росії у період до поновлення прийому на отримання короткострокових віз і видів на проживання звертатися до візових центрів інших країн.

Також Фокус писав, що Канада зупинила видавання віз громадянам РФ. На сьогодні у варшавському офісі візового центру Канади візи можуть отримати лише українці.

Також нагадаємо, що Польща має намір остаточно заборонити видавання віз росіянам. Відповідне рішення має з'явитись у найближчі тижні, про що розповів міністр закордонних справ Петро Вавжик.

Крім того, Естонія закриє в'їзд для росіян із візами з 18 серпня. Громадяни РФ, яким Естонія видала шенгенську візу для відвідування країни із зазначеними цілями, не зможуть в'їхати в країну через російсько-естонський кордон.

Подоляк пояснив, навіщо в ЄС потрібні візові обмеження для росіян. За його словами, саме втрата можливості вільно подорожувати може стати першим кроком до бунту.