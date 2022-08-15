"Усіх засунули в довгий ящик": Канада зупинила видачу віз громадянам РФ, — ЗМІ (фото)

Візовий центр у Варшаві відмовляє в отриманні документів навіть тим росіянам, які мають офіційні робочі контракти.

Канада призупинила видачу віз громадянам Російської Федерації на тлі повномасштабної війни в Україні. Про це повідомляє Telegram-канал "Емігрецепс", присвячений питання еміграції росіян у західні країни.

Відомо, що варшавський офіс візового центру Канади повністю припинив видачу віз громадянам РФ. Подібні обмеження, за даними Telegram-каналу, почали працювати після початку повномасштабних бойових дій в Україні.

На сьогодні у варшавському офісі візового центру Канади візи можуть отримати лише українці. У своїй публікації Telegram-канал цитує підписника, який спілкувався з кількома канадськими імміграційними консультантами.

За словами співрозмовника, дівчина з Російської Федерації, починаючи з 10 березня, не може отримати дозвіл на в'їзд у Канаду, хоча вона має офіційний робочий контракт у медичній сфері. Крім того, як розповідає підписник, до повномасштабної війни в Україні медпрацівники в 99% протягом тижня могли оформити необхідну візу.

"Усіх засунули в довгий ящик, випадки видачі візи росіянам мені невідомі. Найближчими місяцями перспектив не бачу", — розповів Telegram-каналу один із канадських імміграційних консультантів.

[ + – ] Канада зупинила видачу віз громадянам РФ

Варто зазначити, що на початку серпня влада Литви без роз'яснення причин перестала видавати будь-які візи громадянам Російської Федерації. Нововведення не стосуються росіян, які планують відвідати країну для участі в похороні близького родича.

Президент України Володимир Зеленський закликав країни Європи запровадити "візові обмеження" для громадян Російської Федерації та додав, що мешканцям країни-агресора краще жити у своїй державі доти, доки вони не перестануть підтримувати агресивну політику Кремля.

МЗС України також підтримало заборону на видачу росіянам туристичних віз у ЄС, а Польща анонсувала, що незабаром повністю заборонить оформлення візових документів громадянам Російської Федерації.